Загадочная "частица-призрак" долетела до Земли после столкновения звезды и черной дыры – или нет

Ученые обнаружили высокоэнергетическое нейтрино, которое сразу связали с жестоким столкновением черной дыры и звезды. Однако новое исследование показало, что история его происхождения может быть иной.

Дело в том, что взрыв звезды от приближения к черной дыре, с которым эти волны связали астрономы, не был настолько энергичным, чтобы сверхмощные нейтрино бомбили Землю несколько месяцев.

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В далекой-далекой галактике

Смерть звезды из-за сближения с черной дырой – совсем не опрятный процесс. Гравитационное поле дыры буквально разрывает звезду. Во время этого процесса вылетает огромная вспышка света.

Вот эту вспышку ученые зафиксировали впервые в апреле 2019. Сам инцидент произошел в далекой-далекой галактике на расстоянии в 750 миллионов световых лет от нас.

Рентгеновские и радионаблюдения ученых подтвердили, что там есть сверхмассивная черная дыра – в 30 миллионов раз больше по массе, чем Солнце.

И вот через 6 месяцев, в октябре 2019, нейтринный детектор IceCube в Антарктиде зафиксировал бомбардировку Земли "частицами-призраками" – нейтрино. Они генерировали просто потрясающий уровень энергии – более 200 тераэлектронвольт.



Нейтрино, которое "поймали" в Антарктиде в 2019, несло потрясающий уровень энергии / Фото unsplash

Коротко об неуловимом нейтрино

Нейтрино называют "частицами-призраками" за почти нулевую массу и почти нулевое взаимодействие с другими частицами Вселенной. Они движутся почти со скоростью света, практически игнорируя все вокруг, словно там ничего и нет.

Но, собственно, что "почти". Иногда нейтрино таки взаимодействуют с чем-то – например, со льдом в Антарктиде. И тогда IceCube может их зафиксировать как своеобразные вспышки света.

Благодаря этому исследователи определяют уровень энергии нейтрино и направление, откуда они прилетели.

Что касается случая, о котором идет речь, то ученые сразу посчитали так: есть только в 0,2% вероятность, что нейтрино и взрыв звезды из-за черной дыры не связаны.

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Ветерок вместо бури

"Вместо мощной огненной бури мы видим мягкий ветерок", – так объяснила ситуацию астроном Кейт Александер из Северо-Западного университета в новом исследовании этого кейса, опубликованном в The Astrophysical Journal.

Иветт Сандес из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра с группой ученых через телескоп ALMA в Атакаме в Чили наблюдали волны от взрыва звезды из-за черной дыры 500 суток.

Они обнаружили, что радиоволны ставали ярче примерно 200 дней, достигли своего пика и – начали медленно тускнеть.

Общее количество энергии в потоке примерно равно количеству энергии, которую излучало Солнце за 30 миллионов лет. Это нормально для таких явлений, но – чтобы создать нейтрино мощностью более чем 200 тераэлектронвольт энергия взрыва звезды должна быть чуть ли не в 1000 раз больше!

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