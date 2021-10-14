А вот активная геология Земли стирает следы большинства таких ударов, хотя наша планета их также, конечно, знавала. У Луны такой технологии защиты нет.

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Луна переживала удары астероидов, еще будучи океаном магмы

Лунные кратеры помогают изучать и историю формирования Земли. Ведь периоды столкновений с космическими телами влияют одинаково на планету и ее спутник. Но не все так просто.

Датировка возникновения кратеров, динамика движения астероидов, лунные образцы, моделирование формирования бассейнов лунных морей, модели лунной эволюции – все это заставляет предполагать, что некоторых сведений о ранних столкновениях Луны мы не имеем.

И вот появилось новое исследование, которое показывает, что таких столкновений было гораздо больше, чем раньше считали. Просто некоторые из них не оставляли столь заметных следов, как другие.

Дело в том, что в начале своего формирования Луна была фактически океаном магмы . Тогдашние удары астероидов по незастывшей магме следов не оставляли, однако на формирование Луны влияли. А происходило все это более 4 миллиардов лет назад.



В ранние годы существования Луна была океаном магмы, но астероиды ее так же били / Фото unsplash

Затем кора Луны затвердела (в течение примерно 200 миллионов лет) и сформировалась в том виде, в каком мы ее видим сейчас. Об этом говорится в статье "Большой ударный кратер во время отвердевания магматического океана на Луне", опубликованной в журнале Nature Communications.

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Почему это исследование об ударах астероидов по Луне важно

Ученые считают, что в течение первых 200 миллионов лет формирования Луны должна была произойти целая серия – несколько сотен – мощных ударов по нее из космоса.

Поиск и обнаружение следов этих ударов важно для понимания не только истории Луны, но и истории формирования Земли и других планет.

К сожалению, до сих пор ученые расходятся в видениях и трактовках этих процессов – а не должны бы.

Это открытие поможет будущим исследователям узнать влияния, которые ощущала ранняя Земля, и то, как все это повлияло на эволюцию нашей планеты,

– подытожила работу своих коллег ведущая автор исследования профессор Катарина Милькович.