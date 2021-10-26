Річ у тім, що вибух зірки від наближення до чорної діри, з яким ці хвилі зв'язали астрономи, не був настільки енергійним, щоб надпотужні нейтрино бомбардували Землю кілька місяців.
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У далекій-далекій галактиці
Смерть зірки через зближення з чорною дірою – геть не охайний процес. Гравітаційне поле діри буквально розриває зірку. Під час цього процесу вилітає велетенський спалах світла.
- От цей спалах вчені зафіксували вперше у квітні 2019. Сам інцидент стався у далекій-далекій галактиці на відстані у 750 мільйонів світлових років від нас.
- Рентгенівські та радіоспостереження вчених підтвердили, що там є надмасивна чорна діра – у 30 мільйонів разів більша за Сонце за масою.
І от через 6 місяців, у жовтні 2019, нейтринний детектор IceCube в Антарктиді зафіксував бомбардування Землі "частками-привидами" – нейтрино. Вони генерували просто приголомшливий рівень енергії – понад 200 тераелектронвольт.
Нейтрино, яке "спіймали" в Антарктиді у 2019, несло приголомшливий рівень енергії / Фото unsplash
Коротко про невловне нейтрино
Нейтрино називають "частинками-привидами" за майже нульову масу і майже нульову взаємодію з іншими частинками Всесвіту. Вони рухаються майже зі швидкістю світла, практично ігноруючи все навколо, наче там нічого й нема.
- Але, власне, що "майже". Іноді нейтрино таки взаємодіють з чимсь – наприклад, з льодом в Антарктиді. І тоді IceCube може їх зафіксувати як своєрідні спалахи світла.
- Завдяки цьому дослідники визначають рівень енергії нейтрино та напрямок, звідки вони прилетіли.
Щодо випадку, про який мовиться, то тут вчені одразу порахували так: є лише у 0,2% ймовірність, що нейтрино і вибух зірки через чорну діру не пов’язані.
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Вітерець замість бурі
"Замість потужної вогняної бурі ми бачимо м’який вітерець", – так пояснила ситуацію астрономка Кейт Александер з Північно-Західного університету у новому дослідженні цього кейсу, опублікованому в The Astrophysical Journal.
- Іветт Сандес із Гарвард-Смітсонівського астрофізичного центру з групою вчених через телескоп ALMA в Атакамі у Чилі спостерігали хвилі від вибуху зірки через чорну діру 500 діб.
- Вони виявили, що радіохвилі яскравішали приблизно 200 днів, досягли свого піку і – почали повільно тьмяніти.
Загальна кількість енергії у потоці приблизно дорівнювала кількості енергії, яку випромінювало Сонце за 30 мільйонів років. Це нормально для таких явищ, але – щоб створити нейтрино потужністю у понад 200 тераелектронвольт енергія вибуху зірки мала б бути чи не в 1000 разів більшою!