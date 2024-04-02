Таинственная "ракета" над Испанией: огненный шар попал на видео и вызвал острые дискуссии

Неизвестный болид пролетел над половиной Испании 29 марта и взбудоражил общественность, провоцируя различные спекуляции. Ведь не было понятно, что это такое – баллистическая ракета, остатки спутников, природное явление?

Сначала считали, что это баллистическая ракета. Испанский национальный исследовательский совет (CSIC) был вынужден сделать заявление, чтобы отрицать это. Мол, объект не является никаким оружием, а является, скорее всего, искусственным объектом, "таким как спутники или остатки космических ракет", что возвращался на орбиту.

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Чем же был тот таинственный объект, летевший по небу Испании

Итак, в пятницу вечером "искусственный огненный шар" из Франции пролетел над Каталонией и Валенсийской общиной и упал в море. Событие описали как "тревожное", ведь, как отметили в CSIC, "повторные вхождения" космического мусора "становятся все более частыми".

Траектория пролета неизвестного тела над Испанией / Изображение El Mundo

Институт космических наук опубликовал несколько изображений и видео, присланных свидетелями. На них четко видно, как объект пересекает Средиземное море. Этот искусственный огненный шар, который назвали SPMN290324ART, зафиксировали несколько станций видеонаблюдения.

В небе Испании пролетел искусственный огненный шар, который считали ракетой: смотри видео La Vanguardia

Это действительно не первый случай повторного вхождения в атмосферу. В апреле 2023 обломки орбитальной системы спутника USA 321, запущенного с мыса Канаверал в январе 2022, снова вошли в атмосферу. На этот раз они оставили световой след, который был виден во многих частях Пиренейского полуострова.

в атмосферу. В апреле 2023 обломки орбитальной системы спутника USA 321, запущенного с мыса Канаверал в январе 2022, снова вошли в атмосферу. На этот раз они оставили световой след, который был виден во многих частях Пиренейского полуострова. Также, по подсчетам НАСА, ежедневно Землю бомбардируют около 100 тонн крошечных частиц, многие из которых распадаются во время входа в атмосферу. Только в Испании фиксируют каждый год примерно 4 000 метеоров. Они тоже могут формировать огненные шары, похожие на тот, что зафиксировали в видео 29 марта.

в Сербии 30 марта также было кое-что странное в небе, там даже подняли истребители. Потому что неизвестный летательный аппарат заметили над городом Валево примерно в 100 километрах от Белграда.

Как бы там ни было, пока общественность Испании успокоилась и сосредоточилась на гипотезе о космическом мусоре. Тем не менее исследователи все еще изучают аудиовизуальный контент с таинственным болидом.