Таинственная "ракета" над Испанией: огненный шар попал на видео и вызвал острые дискуссии
Источник:El Mundo
Неизвестный болид пролетел над половиной Испании 29 марта и взбудоражил общественность, провоцируя различные спекуляции. Ведь не было понятно, что это такое – баллистическая ракета, остатки спутников, природное явление?
Сначала считали, что это баллистическая ракета. Испанский национальный исследовательский совет (CSIC) был вынужден сделать заявление, чтобы отрицать это. Мол, объект не является никаким оружием, а является, скорее всего, искусственным объектом, "таким как спутники или остатки космических ракет", что возвращался на орбиту.
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Чем же был тот таинственный объект, летевший по небу Испании
Итак, в пятницу вечером "искусственный огненный шар" из Франции пролетел над Каталонией и Валенсийской общиной и упал в море. Событие описали как "тревожное", ведь, как отметили в CSIC, "повторные вхождения" космического мусора "становятся все более частыми".
Институт космических наук опубликовал несколько изображений и видео, присланных свидетелями. На них четко видно, как объект пересекает Средиземное море. Этот искусственный огненный шар, который назвали SPMN290324ART, зафиксировали несколько станций видеонаблюдения.
В небе Испании пролетел искусственный огненный шар, который считали ракетой: смотри видео La Vanguardia
- Это действительно не первый случай повторного вхождения в атмосферу. В апреле 2023 обломки орбитальной системы спутника USA 321, запущенного с мыса Канаверал в январе 2022, снова вошли в атмосферу. На этот раз они оставили световой след, который был виден во многих частях Пиренейского полуострова.
- Также, по подсчетам НАСА, ежедневно Землю бомбардируют около 100 тонн крошечных частиц, многие из которых распадаются во время входа в атмосферу. Только в Испании фиксируют каждый год примерно 4 000 метеоров. Они тоже могут формировать огненные шары, похожие на тот, что зафиксировали в видео 29 марта.
Как бы там ни было, пока общественность Испании успокоилась и сосредоточилась на гипотезе о космическом мусоре. Тем не менее исследователи все еще изучают аудиовизуальный контент с таинственным болидом.