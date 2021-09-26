Захочет повторить каждый: лучшие образы Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать"

Уже очень скоро на больших экранах покажут долгожданный фильм "Не время умирать". В нем Дэниел Крейг в последний раз предстанет перед нами в образе агента 007. Не только сильного, но и очень стильного. И мы рекомендуем вдохновиться лучшими его образами с последней ленты.

В "Спектре" мы увидели Джеймса Бонда в лыжной одежде, в "Скайфолле" он популяризировал охотничьи костюмы и вязаные крючком свитера, а "Казино Рояль" навсегда оставило в нашей памяти голубые плавки Speedo. В "Не время умирать" Джеймс Бонд попадает в тропическую Ямайку, после чего отправляется в солнечную Италию, ледяную Норвегию и мрачную Шотландию. И, конечно же, с соответствующим гардеробом!

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Прохладный вельвет

На улицах итальянской деревни Матера Джеймс Бонд носит вельветовый костюм. Но он не был бы собой, если бы не знал, как носить его так, чтобы захотели и другие. Сначала более жесткая ткань может быстро заставить тебя выглядеть немного квадратным, но острый разрез на спине и талии делают твою талию уже, а плечи – шире. И в спортзал не ходи, хотя это не про Джеймса Бонда.



Вельветовый костюм Джеймс Бонд носит в сценах с Италии / Фото SplashNews

Специальная посадка на бедре также обеспечивает визуально стройнее ноги. А песочный цвет в сочетании с голубой льняной рубашкой предоставляет свежий и воздушный вид. Идеальный образ для итальянца, который можно одеть, например, на свадьбу.

К бою

Джерси, которые ты найдешь в рюкзаке каждого морского пехотинца, ты узнаешь благодаря ребристой толстой шерсти с полотняными нашивками на плечах и локтях. Свитер, который носит Крейг во время сцен в подземном туннеле, был специально разработан британским брендом N. Peal. И самое ценное то, что он попадет в продажу.



Джерси – элемент одежды, который должен быть у каждого пехотинца / Кадр с фильма

Такой свитер идеально сочетается с кремовыми брюками чинос. Все для того, чтобы был определенный контраст. Если ты поклонник темных тонов, то отдай предпочтение черным джинсам.

Униформа гребцов

Доказательство того, что не каждая вещь в гардеробе агента 007 должна дорого стоить: рубашка Хенли. Названа в честь английской деревни Хенли-на-Темзе, где гребцы тренировались в рубашках-поло без воротника на одноименной реке. Сегодня это футболка с трикотажа без воротника, часто с длинным рукавом и двумя или тремя пуговицами. Даже в сочетании с брюками с подтяжками Хенли выглядит непринужденно и, прежде всего, комфортно.



Рубашку Хенли в этой сцене идеально дополняет часы Omega Seamaster / Кадр с фильма

Интересный факт: на кадрах трейлера, где Крейг одет в эту рубашку, четко видно новые часы Omega Seamaster, стоимостью 130 тысяч гривен.

Классический серый

Ты же не думаешь, что Джеймс Бонд хоть раз не появляется в традиционном сером костюме? На улицах Лондона, вероятно, по дороге к Mi-6 он выходит в сером шерстяном костюме с белой рубашкой и сине-фиолетовым галстуком. В двадцать пятом фильме о Бонде, агент 007 вновь одет Томом Фордом, а тонкий костюм в клеточку "Принц Уэльский" возвращается не только в сером, но и в темно-синем цвете.



Джеймс Бонд – не Джеймс Бонд без изысканного костюма / Кадр с фильма

Не обошлось, конечно же, без солнцезащитных очков. На Джеймсе Бонде аксессуар от именитого бренда Barton Perreira, стоимостью примерно 10 тысяч гривен.

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Джеймс Бонд – настоящая икона стиля. Неудивительно, что его образы нравятся миллионам, а также вдохновляют других.