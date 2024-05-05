"Ювелирная работа": как украинцы отреагировали на сообщение Залужного с простреленной гильзой

Накануне Валерий Залужный выложил в сеть публикацию после длительного затишья. И это не обошли вниманием украинцы, которые буквально засыпали генерала комментариями.

Так, в фейсбуке Валерия Залужного 4 мая появилась публикация. На ней можно увидеть фото, которое демонстрирует профессионализм генерала. Он сумел попасть с 25 метров в гильзу, что живо обсуждали украинцы.

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Пользователи в сети радуются возвращению Залужного

Валерий Федорович опубликовал фотографию, на которой можно увидеть гильзу после того, как он точно в нее выстрелил. Сделал генерал это с помощью Glock 17. А подписал фото он максимально лаконично, напоминая, что он еще на многое способен.

25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах,

– написал Валерий Залужный.

Публикация генерала вызвала неподдельный восторг среди пользователей сети. За более чем сутки под ней собрались 32 тысячи лайков, 160 комментариев, а также более 1,4 тысячи распространений. Прежде всего украинцы поражены возвращением Залужного, а также его меткостью.



Меткость Валерия Залужного поразила украинцев / Фото из фейсбука Залужного

Что говорят украинцы

"Какие руки, такой и результат";

"Как же мы по вам соскучились";

"Вы наш Железный Генерал";

"Пусть Ваш порох никогда не заканчивается, как и Ваша ярость";

"Хороший пистолет в умелых руках всегда дает хороший результат";

"Цель эффективно поражена. Долго Вы не давали о себе слышать. Господин генерал, очень радует, что Вы продолжаете держать себя в форме. Как говорится: "Собственным примером";

"Приберегите свой порох на будущее... он Вам, нам еще пригодится!";

"Лидер! Он во всем лидер! Горжусь. Нужно возвращаться";

"Загуглила, что такое Glock 17. Круто!";

"Любим, гордимся, скучаем";

"Честь и уважение, господин генерал! Мы Вас ждем!";

"Круто. Рада Вас видеть! Ждем Вас";

"Ювелирная работа";

"Любим и держим кулаки за Вас";

"Вы этим коротеньким сообщением реально подняли настроение и заставили улыбнуться впервые за много дней грусти и отчаяния. Соскучилась по Вам!";

"Wow! Надо тоже попробовать. По крайней мере, 28 из 30 в стандартном упражнении получалось";

"Лучший в мире пистолет и стрелок! С 25 метров попасть в пулю (гильзу) – это уровень!".

Напоследок напомним, что Glock 17 – австрийский пистолет, который приняли на вооружение армии страны под обозначением Р80. Произошло это благодаря его удобству, что оценили военные. Сам пистолет выпускают с 1982 года. Его калибр – 9 миллиметров, а темп стрельбы у него – до 70 выстрелов в минуту.

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Меткость Валерия Федоровича поражает. Мы же ожидаем его следующий пост. Уверены, что ему есть еще чем удивить!