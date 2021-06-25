Получи еще больше удовольствия: сексолог рассказала, как заниматься сексом летом

Жара набирает обороты. А это значит, что мысли о сексе могут вызвать определенное беспокойство. Оно и неудивительно, ведь одно дело вспотеть во время занятия любовью, а другое – ложиться в постель уже мокрым, ведь "за бортом" 35. Психолог, сексолог и ведущая реалити "Эксы", которое осенью выйдет на Новом канале, Наталья Ежова дала несколько советов, как заниматься сексом летом.

Лето буквально сошло с ума. То мы носились с куртками и теплыми свитерами, то уже не знаем, что еще можно снять, чтобы не спариться. Неудивительно, что мысли о сексе кажутся откровенно неуместными в настоящее время. Но, к счастью, все можно исправить.

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В сексолога Наталии Ежовой есть несколько советов, которые помогут не отказываться от интимной близости в жару. Она не только знает, как сделать секс более комфортным, но и подарить огромное удовольствие партнерше.

В летнюю жару становится труднее заниматься сексом, потому что тела липнут друг к другу, и это не очень удобно. Также ускоряется сердцебиение, поэтому люди быстрее устают. Именно поэтому летом нужно придумывать, как заниматься сексом так, чтобы вам не становилось плохо. Ведь может даже кружиться голова,

– говорит Ежова.

Она отмечает, что лето – пора, когда нужно заботиться о себе, а также выбирать места и позы, которые позволят получать максимум комфорта. Поэтому лови несколько советов от сексолога, которые позволят получать удовольствие от занятия сексом в летнюю жару.

1. Используй лед

С помощью льда можно разнообразить интимные ласки. А еще он может охлаждать тело, когда вы вдвоем буквально "горите" во время занятия сексом. Здесь мы больше рассказали о том, как с помощью кубиков льда добавить пикантности в свою интимную жизнь.



Воспользуйся кубиками льда, чтобы охладиться / Фото AdobeStock

2. Секс в душе

Наталья Ежова рекомендует для ярких ощущений делать контраст холодной и горячей воды. Также ты можешь использовать душ для стимулирования эрогенных зон тела. Но стоит помнить о том, что секс в душе довольно травматичен. Поэтому возьми на вооружение наши советы, чтобы получить максимум удовольствия без лишних хлопот.

3. Быстрый секс

Совсем необязательно пытаться устраивать секс-марафоны. В жаркие летние дни и ночи лучше отдать предпочтение быстрому сексу. Также стоит отдавать предпочтение позициям, в которых ваши тела не слишком тесно переплетены. Это может быть, например, doggy style.



Отдай предпочтение позициям, где ваши тела меньше контактируют / Фото Unsplash

4. Кондиционер или вентилятор

Конечно же, не стоит забывать о благах цивилизации. Но стоит помнить о том, что поток воздуха не должен быть направленным на вас.

Возьми на вооружение советы сексолога Наталии Ежовой. Они позволят получать максимум удовольствия от занятия сексом в жару!

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