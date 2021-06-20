Дома вас обоих все отвлекает: соседи, кран, мысли о работе. Все это мешает получению максимального удовольствия. Чего не скажешь об отпуске. Поэтому айда паковать чемоданы и брать на вооружение секс-позиции, которые однозначно сделают каждую вашу ночь жаркой!

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1. Шеф на работе

Для этой позиции тебе необходимо сесть на кресло за столом. Для максимального эффекта попроси свою партнершу привязать тебе руки. Все это необходимо для того, чтобы она могла целиком и полностью контролировать процесс.

Твоей же партнерше необходимо сесть спиной к тебе. Она может дразнить тебя, а может сразу же приступить к приятному процессу. По сути, это вариант обратной всадницы. Но его особенность заключается в том, что выполняется она во время своеобразной ролевой игры.



Позови ее к столу, чтобы заняться горячим сексом / Фото Unsplash

2. Темная комната

Поставь посреди комнаты то же кресло. Выключи свет и сядь на него. А теперь попроси свою партнершу сесть на тебя сверху лицом к лицу. В этой позиции вам обоим нужно будет доверять своим ощущениям. Гарантируем, что они будут максимально заостренными.

Для дополнительного удовольствия рекомендуем ласкать ее грудь, живот. Не забудь о нежных прикосновениях и поцелуях. Сделай все возможное для того, чтобы она достигла фантастического оргазма.

3. Будильник

Эта позиция особенно актуальна утром. Просыпаетесь вы вдвоем с неудержимым желанием заняться сексом, но идти в туалет, чтобы почистить зубы не очень хочется? Тогда попроси свою партнершу лечь на живот немного расставив ноги. Твоя же задача в этом случае лечь сверху и дарить ей огромное удовольствие.



Эту позицию мы рекомендуем использовать утром / Фото Unsplash

Еще одна особенность этой позиции заключается в том, что твоя партнерша может регулировать ощущения во время секса. Для этого ей следует, например, свести ноги вместе или более их развести. В таком случае одна и та же секс-поза может дарить удовольствие абсолютно по-разному.

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