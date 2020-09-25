Секс в душе может быть идеальным началом утра. Тем более, что вы не только воду сэкономите, но и сможете насладиться друг другом. Мы попробуем пройтись по важным моментам, которые нужно знать перед тем, как заниматься любовью в душе.

Men 24 знает, что ты давно мечтал заняться со своей любимой сексом в душе, но никак не доходили до этого руки. Наша инструкция позволит не только получить удовольствие, а и не травмироваться во время этого приятного процесса.

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1. Будет скользко

Только в фильмах секс в душе выглядит очень эстетично, а герои твердо стоят на ногах. На самом деле, в порывах страсти упасть на пол очень просто. Более того, у вас есть шансы даже травмироваться во время этого приятного процесса.

Поэтому позаботьтесь о том, чтобы пол душа был накрыт ковриком , который бы не скользил.



Убедись, что пол не скользкий / Фото swingers academy

2. Мыло в интимных зонах

К сожалению, попадания мыла внутрь твоей любимой может стать причиной дискомфорта во время секса. Поэтому попробуйте сначала заняться сексом, а потом уже намыливать друг друга.

Люби и разделяй: сначала секс, а потом уже мытье .

3. Без лубриканта никакого секса

Вода – не лубрикант, поэтому не нужно считать, что любовь в душе позволит избежать неприятных ощущений. Рекомендуем использовать лубрикант на силиконовой основе.

Лубрикант на водной основе перестанет выполнять свою функцию за считанные минуты .



Не забывай об использовании лубриканта на силиконовой основе / Фото jillianmills

4. Горячая вода вообще есть?

Знаешь, это все твоё приготовления: покупка коврика, лубриканта и откладывания мыла в сторону – это все, конечно же, круто. Но перед сексом в душе стоит убедиться, что есть горячая вода. Будет очень плохо, если вы в порыве страсти залезете в кабинку и обнаружите, что согреваться можно будет разве друг другом.

Сначала проверяешь наличие горячей воды , и лишь после этого занимаешься сексом в душе.

5. Очень не разгуляешься

Секс в душе – это о компактных позах, в которых вы прижаты друг к другу. Поэтому не нужно изобретать велосипед, если вам захочется заниматься любовью в душе.

Рекомендуем воспользоваться нашим топом секс-поз для занятия сексом в душе .

6. Береги презерватив

Занятия сексом в душе может стать настоящим испытанием для презерватива. Поэтому позаботься, чтобы во время порывов страсти он не порвался или не соскользнул. Ты же помнишь о том, что для незапланированной беременности совсем необязательно эякулировать внутрь нее.

Если вы занимаетесь сексом с презервативом – делайте это без чрезмерной агрессии , чтобы он не порвался.

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