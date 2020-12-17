Секс с кубиками льда: простой способ добавить пикантности в вашу интимную жизнь
Все наше тело усеяно нервными окончаниями, поэтому грех ими не воспользоваться во время занятия секса. А дополнительную стимуляцию можно делать с помощью кубиков льда, которые есть у каждого в морозильнике. Читай на Men 24, как освежить свою интимную жизнь с помощью кубиков льда.
Если ты начнешь стимулировать нейрорецепторы ощущениями тепла и холода во время прелюдии, ты сможешь достичь желаемой напряжения и подарить удовольствие своей возлюбленной. Для этого тебе нужны кубики льда. Рассказываем на Men 24, как обычные кубики льда могут подарить необычные ощущения во время секса.
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Эротический массаж
Положи у кровати миску с несколькими кубиками льда. Затем возьми один, скользя им по коже своей девушки. Как только тело будет чувствовать холод ото льда, его нервы напрягутся. Это позволит ей потом чувствовать больше твоих прикосновений.
Попробуй сделать любимой эротический массаж / Фото adobestock
Если же ты хочешь довести ее до приятного безумия – не позволяй кубикам льда скользить по ее эрогенных зонах – сосках, внутренней стороне бедра – до последнего момента. Это придаст немного приятного напряжения.
- Совет никогда не прикасайся ее гениталий льдом. Помни о том, что они чрезвычайно чувствительны.
Меняй температуру
Как только ее тело нагреется, оно расслабится. Зато холод добавляет определенное напряжение. Поэтому твоя задача – играть с температурой.
Попробуй поднять температуру ее тела согревающим ароматическим маслом, а затем проведи кубиком льда. Холодный шок вызовет у нее положительную дрожь. Не забывай, что замечательным нагревательным элементом являются также твои губы.
Меняй температуру от низкой до высокой / Фото adobestock
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Оральный секс с кубиками льда
Положи в рот кубик льда и подержи его немного. Затем окунись своей любимой между ног. Она одновременно почувствует тепло твоего дыхания, а также холод кубика льда, что обеспечивает ей напряжение (от холода) и расслабления (от тепла).
Лед может позволить отсрочить оргазм / Фото istock
Лед откладывает оргазм
Если ты понимаешь, что близок к финалу, то можешь отложить процесс с помощью кубика льда. Попроси ее положить кубик льда в рот или позволь скользить им по твоему телу. Таким образом ты отложишь момент кульминации.
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Добавь разнообразия своей интимной жизни. Достаточно всего одного кубика льда, чтобы подарить любимой приятные и неожиданные ощущения. Айда пробовать этой ночью!
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