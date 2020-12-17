Все наше тело усеяно нервными окончаниями, поэтому грех ими не воспользоваться во время занятия секса. А дополнительную стимуляцию можно делать с помощью кубиков льда, которые есть у каждого в морозильнике. Читай на Men 24, как освежить свою интимную жизнь с помощью кубиков льда.

Если ты начнешь стимулировать нейрорецепторы ощущениями тепла и холода во время прелюдии, ты сможешь достичь желаемой напряжения и подарить удовольствие своей возлюбленной. Для этого тебе нужны кубики льда. Рассказываем на Men 24 , как обычные кубики льда могут подарить необычные ощущения во время секса.

Примечательно Будет тепло и приятно: 6 лучших секс-поз, которые позволят согреться зимой

Э ротический массаж

Положи у кровати миску с несколькими кубиками льда. Затем возьми один, скользя им по коже своей девушки. Как т олько тело будет чувствовать холод ото льда, его нервы напрягутся. Это позволит ей потом чувствовать больше твоих прикосновений.



Попробуй сделать любимой эротический массаж / Фото adobestock

Если же ты хочешь довести ее до приятного безумия – не позволяй кубикам льда скользить по ее эрогенных зонах – сосках, внутренней стороне бедра – до последнего момента. Это придаст немного приятного напряжения.

​ Совет никогда не прикасайся ее гениталий льдом. Помни о том, что они чрезвычайно чувствительны.

Меняй температуру

Как только ее тело нагреется, оно расслабится. Зато холод добавляет определенное напряжение. Поэтому твоя задача – играть с температурой.

Попробуй поднять температуру ее тела согревающим ароматическим маслом, а затем проведи кубиком льда. Холодный шок вызовет у нее положительную дрожь. Не забывай, что замечательным нагревательным элементом являются также твои губы.



Меняй температуру от низкой до высокой / Фото adobestock

Возьми на вооружение Эти 5 упражнений помогут тебе стать настоящим монстром в постели

Оральный секс с кубиками льда

Положи в рот кубик льда и подержи его немного. Затем окунись своей любимой между ног. Она одновременно почувствует тепло твоего дыхания, а также холод кубика льда, что обеспечивает ей напряжение (от холода) и расслабления (от тепла).



Лед может позволить отсрочить оргазм / Фото istock

Лед откладывает оргазм

Если ты понимаешь, что близок к финалу, то можешь отложить процесс с помощью кубика льда. Попроси ее положить кубик льда в рот или позволь скользить им по твоему телу. Таким образом ты отложишь момент кульминации.

Читай также В сети приобретает огромную популярность голая йога: как роликам удается обойти запрет ютьюбе 18+