Поэтому стоит научиться минимизировать вред влияния компьютера на наши глаза. В этом тебе однозначно поможет правило 20-20-20.

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Правило 20-20-20

Чтобы адаптироваться к синему свету, излучаемому гаджетами, наши глаза устают: движение век сокращается с 15 / 20 раз в минуту в нормальных условиях к всего 3 движений.

Последствия: в краткосрочной перспективе тебя ожидает сухость и покраснение глаз из-за раздражения, а также головная боль и более в шее (вызванная неправильной осанкой).

Однако несколько небольших приемов может быть достаточно, чтобы защитить глаза от компьютера, начиная с правила 20-20-20. Оно заключается в том, чтобы каждые 20 минут ты отдыхал от экрана на 20 секунд, глядя в точку с расстояния 20 футов (6 метров) и моргать, чтобы достаточно увлажнить глаза. Таким образом глаза получают достаточно отдыха и менее подвержены влиянию искусственного света.



Это правило поможет минимизировать вред от работы за компьютером / Фото Unsplash

Как улучшить работу за компьютером?

Кроме того, необходимы некоторые другие меры, основанные на здравом смысле: во-первых, помести экран в положение, удобное для спины, но не слишком близко к глазам (примерно 50 – 60 сантиметров от лица). Тебе должно быть комфортно работать. Также стоит убедиться, что рабочее место в целом хорошо освещено.

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