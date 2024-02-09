Просто исчезнуть – не лучший вариант. Но и оставаться в отношениях только для того, чтобы пощадить чьи-то чувства, по привычке или чтобы избежать одиночества – варианты ничем не лучше.

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Решение разорвать отношения следует принимать взвешенно и делать это нужно правильно, имея под рукой несколько хороших стратегий. Отличная новость в том, что психология несет много рекомендаций.

Как правильно завершить отношения, согласно психологии

Составь список того, что ты хочешь сказать. Psychology Today рекомендует подготовиться перед тем, как расстаться с кем-то: составить список "за" и "против", и изложить это в письменной форме, чтобы потом в разговоре быть в состоянии четко высказаться и не растеряться. Ты должен быть честным, четким и конкретным, выбрать определенные детали, чтобы объяснить, почему ты хочешь расстаться, а также избегать того, что может лишь нанести вред или вызвать ссору.

Psychology Today рекомендует подготовиться перед тем, как расстаться с кем-то: составить список "за" и "против", и изложить это в письменной форме, чтобы потом в разговоре быть в состоянии четко высказаться и не растеряться. Ты должен быть честным, четким и конкретным, выбрать определенные детали, чтобы объяснить, почему ты хочешь расстаться, а также избегать того, что может лишь нанести вред или вызвать ссору. Не делай это "с голоса". Не надо бросать бомбу в самый неожиданный момент, на людях или когда вы хорошо проводите время, поскольку это может привести к тому, что другой человек отреагирует гневно. Желательно сказать человеку, что тебе нужно поговорить с ним, чтобы он был готов к разговору, который может быть сложным.

У психологов есть несколько важных советов для тебя, если ощущаешь потребность разорвать отношения / Фото pressfoto@freepik

Никогда не делай этого с помощью смс и тщательно выбирай место. Никаких смс, голосовой почты, писем и тому подобного – все это будет показывать тебя трусом. Ты избежишь своего дискомфорта, принося при этом максимальную боль другому человеку, пишет Psychology Today. Как, когда и где ты это делаешь – очень важно. Разрыв должен быть личным. Единственная ситуация, в которой допустимо расставаться через телефон – это когда ты в отношениях на расстоянии и не планируешь видеться в ближайшее время.

Никаких смс, голосовой почты, писем и тому подобного – все это будет показывать тебя трусом. Ты избежишь своего дискомфорта, принося при этом максимальную боль другому человеку, пишет Psychology Today. Как, когда и где ты это делаешь – очень важно. Разрыв должен быть личным. Единственная ситуация, в которой допустимо расставаться через телефон – это когда ты в отношениях на расстоянии и не планируешь видеться в ближайшее время. Слушай и принимай то, что говорит другой человек, практикуй эмпатию. У тебя есть что-то, что ты хочешь сказать и прояснить, но и другой человек тоже хочет тебе что-то сказать. Поэтому не говори так, будто это монолог. Choosing Therapy пишет, что важно слушать открыто и внимательно, а также прилагать усилия, чтобы понять и показать, что ты знаешь, что это болезненный процесс и что твои действия и решения влияют на другого человека.

У тебя есть что-то, что ты хочешь сказать и прояснить, но и другой человек тоже хочет тебе что-то сказать. Поэтому не говори так, будто это монолог. Choosing Therapy пишет, что важно слушать открыто и внимательно, а также прилагать усилия, чтобы понять и показать, что ты знаешь, что это болезненный процесс и что твои действия и решения влияют на другого человека. Создай план на будущее. В Choosing Therapy отмечают, что важно иметь план того, что ты собираешься делать после разрыва с кем-то, определить, кому ты собираешься рассказать, как ты будешь заботиться о себе в это время, какой будет твоя сеть поддержки, нужно ли тебе заблокировать или удалить этого человека из своих сетей, или даже на чем ты хочешь сосредоточиться, чтобы отдохнуть и не возвращаться к тому, что не является для тебя полезным.

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