Психология утверждает, что для того чтобы стать близким другом, нужно около 200 часов. Проблема в том, что с обязанностями, бытом и нескончаемыми рабочими часами иногда трудно найти время для работы над отношениями. А наука утверждает, что нам нужны определенные типы отношений, в частности дружба, если мы хотим добиться успеха в жизни.

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Дружба также помогает нам быть счастливыми, чувствовать, что мы важны, что у нас есть пространство, где мы можем быть услышаны, выпустить пару, развлечься и снять стресс. А учитывая, что во взрослом возрасте трудно найти друзей, мы должны использовать любую возможность, чтобы их завести. Нет друзей? Работа – хорошее место, чтобы найти их, и есть несколько советов, которые помогут сделать это немного проще.

1. Установи границы

Отделяй профессиональное от личного. Твои офисные друзья – это все еще твои коллеги, ты должен работать с ними, быть частью команды. Выполнять свою часть работы и избегать игры у любимцев в чисто рабочих проектах или задачах.

Вот почему важно устанавливать границы, например, "правило" не обсуждать рабочие дела, присутствовать в полном составе или не превращать офис в твое личное пространство для сплетен друг о друге. Для всего есть время и место, поэтому не переставай быть профессионалом только потому, что ты ладишь с кем-то другим.

Это также поможет тебе вести себя должным образом, когда ты имеешь дело с чем-то в офисе, не нанося вреда дружбе.

2. Используй обеденный перерыв с пользой

Может быть, у тебя нет времени пообщаться, поделиться или расслабиться, пока ты пытаешься сосредоточиться на своих обязанностях. Но именно для этого и существует обеденный перерыв – время, когда ты можешь немного расслабиться.

Эксперты рекомендуют приносить вещи, которыми можно поделиться, решиться сесть с новыми людьми или даже пригласить кого-нибудь на обед за пределами офиса. Чтобы оказаться в более нейтральном пространстве, где тему работы можно на мгновение "выключить" и сосредоточиться на других. Например, на фильмах, которые тебе нравятся или хобби, которыми ты можешь поделиться с другими.



Ходите вместе на обед, чтобы укреплять связь / Фото Drazen Zigic

3. Открывайся и слушай

Чтобы иметь отношения с человеком, дружбу или что-то другое, нужно уметь слушать и общаться. Общайся, чтобы другие могли узнать больше о тебе и о том, кем ты являешься, а слушай, чтобы то же самое происходило с другой стороны.

Людям нравится чувствовать, что их мнение имеет значение и что другие обращают на него внимание, поэтому слушай внимательно, не пытайся перебивать и жди своей очереди, чтобы внести вклад в разговор.

4. Сохраняй положительное и дружелюбное настроение

Пессимизм заразен, и он может заставить других убегать от тебя или не хотеть быть рядом с тобой. Поэтому старайся быть положительно настроенным, это гораздо привлекательнее и делает тебя доступнее для общения.

С другой стороны, предложение помочь кому-то может заставить их чувствовать себя ближе и раскрепощеннее, когда ты рядом. Это показывает, что на тебя можно положиться, и тебе можно доверять. А это принципиально не только лишь в работе, да и в дружбе.

5. Старайтесь видеться вне офиса



Находите возможность видеться вне офиса / Фото marymarkevich

Если ты хочешь еще больше укрепить свои отношения с друзьями по работе, возможно, тебе стоит:

искать способы видеться с ними вне офиса,

или запланировать мероприятие, в котором может принять участие больше людей из офиса,

или устроить "свидание" с друзьями где-то, где нет никакой связи с работой.

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Это связано с тем, что дружба укрепляется, когда вы проводите больше времени вместе. И желательно, чтобы это происходило не только в рабочем пространстве, где стресс и задачи, которые нужно выполнить, могут стать препятствием.