Вспоминать об интересных, но далеких от научных идеях (о построении Луны пришельцами или древними суперразвитыми землянами и тому подобном) мы не будем. Сейчас – только о том, что говорят ученые.

А они таки сошлись (почти все) на одной теории происхождения Луны. Расскажем об этом подробнее, но сначала вспомним версию о краже.

Стоит знать Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Земля украла Луну

Идея возникла в Соединенных Штатах Америки в начале ХХ века. Ее сторонники утверждали, что Земля украла Луну и привязала ее к себе.

У кого украла? Да, собственно, ни у кого.

Мол, Луна была когда-то самостоятельным космическим телом и летала себе в космосе.

В конце концов, от такой мысли отказались практически все: неумолимая математика и компьютерное моделирование показали, что гравитационный захват такого массивного тела практически невозможен.



Теории происхождения Луны сошлись к одной / Фото NASA

Луна и Земля сформировались благодаря другой планете

Когда на Землю привезли сотни килограммов лунного грунта и проанализировали его, то обнаружили следующее:

Различий в химическом составе почв Земли и Луны много, но – по содержанию тяжелых изотопов кислорода они почти идентичны!

они почти идентичны! А это же весьма редкое явление – каждое тело Солнечной системы имеет свой, абсолютно уникальный этот показатель.

Тогда исследователи и решили, что Луна и Земля когда-то да как-то пересекались.



Как возникла Луна? Ученые почти уверены, что знают ответ на этот вопрос / Фото unsplash

Хорошо все обдумав и посчитав, ученые объяснили все так:

На заре формирования Солнечной системы неподалеку нашей планеты возникла еще одна – размером с Марс. Ее, как ты уже знаешь, назвали Тейя. Ну, собственно, она в Землю и врезалась.

Ну, собственно, она в Землю и врезалась. Часть Тейи навсегда осталась на Земле (и сформировала нам массивное железное ядро), небольшой кусок отлетел и вылетел за пределы Солнечной системы, а еще один – оказался на орбите Земли.

Вот так, мол, и возникла Луна.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.