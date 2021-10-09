А вони таки зійшлися (майже всі) на одній теорії походження Місяця. Розповімо про це детальніше, але спершу згадаємо версію про крадіжку.

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Земля поцупила Місяць

Ідея виникла у Сполучених Штатах Америки на початку ХХ століття. Її прихильники стверджували, що Земля вкрала Місяць і прив'язала його до себе.

У кого вкрала? Та, власне, ні в кого.

Мовляв, Місяць був колись самостійним космічним тілом і літав собі у космосі.

Зрештою, від такої думки відмовилися практично всі: невмолима математика і комп'ютерне моделювання довели, що гравітаційне захоплення такого масивного тіла практично неможливе.



Теорії походження Місяця зійшлися до однієї / Фото NASA

Місяць і Земля сформувалися завдяки іншій планеті

Коли на Землю привезли сотні кілограмів місячного ґрунту та проаналізували його, то виявили ось що:

Відмінностей у хімічному складі ґрунтів Землі й Місяця багато, але – за вмістом важких ізотопів кисню вони майже ідентичні!

вони майже ідентичні! А це таки рідкісне явище – кожне тіло Сонячної системи має свій, абсолютно унікальний цей показник.

Тоді дослідники й вирішили, що Місяць і Земля колись та й перетиналися.



Як виник Місяць? Вчені майже впевнені, що знають відповідь на це питання / Фото unsplash

Добре все обдумавши та порахувавши, вчені пояснили все так:

На зорі формування Сонячної системи неподалік нашої планети виникла ще одна – розміром із Марс. Її, як ти вже знаєш, назвали Тейя. Ну, власне, вона у Землю і врізалася.

Ну, власне, вона у Землю і врізалася. Частина Тейї назавжди залишилася на Землі (і сформувала нам масивне залізне ядро), невеличкий шматок відлетів і вилетів за межі Сонячної система, а ще один – опинився на орбіті Землі.

От так, мовляв, і виник Місяць.