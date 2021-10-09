А они таки сошлись (почти все) на одной теории происхождения Луны. Расскажем об этом подробнее, но сначала вспомним версию о краже.
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Земля украла Луну
Идея возникла в Соединенных Штатах Америки в начале ХХ века. Ее сторонники утверждали, что Земля украла Луну и привязала ее к себе.
- У кого украла? Да, собственно, ни у кого.
- Мол, Луна была когда-то самостоятельным космическим телом и летала себе в космосе.
В конце концов, от такой мысли отказались практически все: неумолимая математика и компьютерное моделирование показали, что гравитационный захват такого массивного тела практически невозможен.
Теории происхождения Луны сошлись к одной / Фото NASA
Луна и Земля сформировались благодаря другой планете
Когда на Землю привезли сотни килограммов лунного грунта и проанализировали его, то обнаружили следующее:
- Различий в химическом составе почв Земли и Луны много, но – по содержанию тяжелых изотопов кислорода они почти идентичны!
- А это же весьма редкое явление – каждое тело Солнечной системы имеет свой, абсолютно уникальный этот показатель.
Тогда исследователи и решили, что Луна и Земля когда-то да как-то пересекались.
Как возникла Луна? Ученые почти уверены, что знают ответ на этот вопрос / Фото unsplash
Хорошо все обдумав и посчитав, ученые объяснили все так:
- На заре формирования Солнечной системы неподалеку нашей планеты возникла еще одна – размером с Марс. Ее, как ты уже знаешь, назвали Тейя. Ну, собственно, она в Землю и врезалась.
- Часть Тейи навсегда осталась на Земле (и сформировала нам массивное железное ядро), небольшой кусок отлетел и вылетел за пределы Солнечной системы, а еще один – оказался на орбите Земли.
Вот так, мол, и возникла Луна.