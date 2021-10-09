А они таки сошлись (почти все) на одной теории происхождения Луны. Расскажем об этом подробнее, но сначала вспомним версию о краже.

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Земля украла Луну

Идея возникла в Соединенных Штатах Америки в начале ХХ века. Ее сторонники утверждали, что Земля украла Луну и привязала ее к себе.

У кого украла? Да, собственно, ни у кого.

Мол, Луна была когда-то самостоятельным космическим телом и летала себе в космосе.

В конце концов, от такой мысли отказались практически все: неумолимая математика и компьютерное моделирование показали, что гравитационный захват такого массивного тела практически невозможен.



Теории происхождения Луны сошлись к одной / Фото NASA

Луна и Земля сформировались благодаря другой планете

Когда на Землю привезли сотни килограммов лунного грунта и проанализировали его, то обнаружили следующее:

Различий в химическом составе почв Земли и Луны много, но – по содержанию тяжелых изотопов кислорода они почти идентичны!

А это же весьма редкое явление – каждое тело Солнечной системы имеет свой, абсолютно уникальный этот показатель.

Тогда исследователи и решили, что Луна и Земля когда-то да как-то пересекались.



Как возникла Луна? Ученые почти уверены, что знают ответ на этот вопрос / Фото unsplash

Хорошо все обдумав и посчитав, ученые объяснили все так:

На заре формирования Солнечной системы неподалеку нашей планеты возникла еще одна – размером с Марс. Ее, как ты уже знаешь, назвали Тейя. Ну, собственно, она в Землю и врезалась.

Часть Тейи навсегда осталась на Земле (и сформировала нам массивное железное ядро), небольшой кусок отлетел и вылетел за пределы Солнечной системы, а еще один – оказался на орбите Земли.

Вот так, мол, и возникла Луна.