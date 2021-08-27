Желтое Солнце и лазерное оружие: опровергаем мифы о космосе, придуманные для кино

Мы не утверждаем, что в фильмах нужно показывать все "правильно". Литература, кино и другое творчество действительно допускает право на отступление от реальности.

Просто, жаль. Если бы мы не видели в некоторых фильмах откровенных выдумок, наше представление о космосе было бы ближе к реальности.

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Солнце – желтое и горит

Солнце – наша звезда, без которой жизнь на Земле просто невозможна. Но как оно работает – многие люди не понимают даже приблизительно.

На рисунках, в книгах, комиксах, в фильмах Солнце показывают желтым – видимо, потому, что оно "горит". Но что одно неправда, что другое.

Солнце кажется желтым из-за преломления света в атмосфере Земли, а на самом деле оно белое. Более того, Солнце вообще не горит. А тепло от Солнца мы получаем благодаря химическим реакциям в его ядре.



Лазерное оружие никогда таким не будет / Фото Handout

Лазерное оружие на каждом шагу

Лазерное оружие – вроде и не фантастика, но глубоко укорененная часть научно-фантастических фильмов. Лазерные пистолеты у штурмовиков, пушки на космических крейсерах, и даже мечи лазерные – почему бы нет?

А вот почему: лазерный луч – это просто концентрированный поток света, который к тому же невозможно увидеть в космосе. Разве что в случае, если тем потоком попадут прямо в человеческий глаз.

Почему? Там, в вакууме, нет достаточного количества молекул, которые отражали бы и рассеивали свет лазерного луча так, чтобы человеческий глаз его уловил.

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