Просто, жаль. Если бы мы не видели в некоторых фильмах откровенных выдумок, наше представление о космосе было бы ближе к реальности.
Стоит знать Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена
Солнце – желтое и горит
Солнце – наша звезда, без которой жизнь на Земле просто невозможна. Но как оно работает – многие люди не понимают даже приблизительно.
- На рисунках, в книгах, комиксах, в фильмах Солнце показывают желтым – видимо, потому, что оно "горит". Но что одно неправда, что другое.
Солнце кажется желтым из-за преломления света в атмосфере Земли, а на самом деле оно белое. Более того, Солнце вообще не горит. А тепло от Солнца мы получаем благодаря химическим реакциям в его ядре.
Лазерное оружие никогда таким не будет / Фото Handout
Лазерное оружие на каждом шагу
Лазерное оружие – вроде и не фантастика, но глубоко укорененная часть научно-фантастических фильмов. Лазерные пистолеты у штурмовиков, пушки на космических крейсерах, и даже мечи лазерные – почему бы нет?
- А вот почему: лазерный луч – это просто концентрированный поток света, который к тому же невозможно увидеть в космосе. Разве что в случае, если тем потоком попадут прямо в человеческий глаз.
Почему? Там, в вакууме, нет достаточного количества молекул, которые отражали бы и рассеивали свет лазерного луча так, чтобы человеческий глаз его уловил.
Также интересно Жвачка в желудке и прыщи в шоколаде: развенчиваем мифы о человеческом теле