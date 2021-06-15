Ну, так, чтобы на 100% – видимо, нет. Но есть несколько секретиков, что можно назвать признаками мужчины, который хорошо целуется.

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Искусность с собственным телом

Мужчина, который красиво танцует – это почти 100% хороший любовник . По меньшей мере, так считают многие эксперты с семейной и поведенческой психологии.

Чувство ритма, артистизм, уверенность в себе, пластичность движений – все это указывает на мужчину, который прекрасно целуется.

Как он страстно передает энергию танца – так и ведет себя в отношениях.

Так что если ты еще не умеешь танцевать – хотя бы попробуй научиться. Гарантированно не пожалеешь!



Не зря ощущения от танца сравнивают с ощущениями во время секса / Фото unsplash

Приятный запах пота

Немало биологов говорят, что человека не стоит отделять от животного мира в целом ряде аспектов. Один из них – принципы выбора сексуального партнера.

Человек разумный, да, но чаще выбирает партнера не умом, а интуицией.

Учитывая буквально детали, вроде бы ничего не значащие. А именно – запах вспотевшего тела.

Запах мужчины и его умение целоваться прямо связаны с индивидуальным гормональным фоном. В частности, высокий уровень у мужчины окситоцина, который отвечает за любовь, в сочетании с высоким уровнем тестостерона, который также влияет на запах пота – это почти гарантия, что такой мужчина имеет потенциал быть прекрасным любовником.



Человек разумный, да, но чаще выбирает партнера не умом, а интуицией​ / Фото unsplash

Если кушать, смакуя

Процесс потребления пищи и выносливость неразрывно связаны. А выносливость, безусловно, имеет значение в сексе.

Говорят, опытные женщины могут определить успешность человека в сексе лишь миг взглянув на то, как он ест.

Если он ест со вкусом – то обычно и хорошо целуется, и будет интересен в постели.

А если потенциальный любовник быстро заглатывает куски пищи, то и целоваться он будет как пылесос, и в сексе будет действовать так, словно до конца света 10 минут. Учти это на следующем свидании ;)