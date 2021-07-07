Жил-был кусок дерева: самой известной кукле в мире исполнилось 140 лет

Догадались, о ком мы? Конечно, о Пиноккио. Именно 7 июля 1881 первая часть этого культового произведения увидела свет.

Почему культового? Да хотя бы потому, что "Приключения Пиноккио" уже переведены на 240 языков мира, и это только по данным ЮНЕСКО. А еще ведь есть и такие "переводы", как "Золотой ключик, или Приключения Буратино".

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К слову, "Приключения Пиноккио" – отличный пример интерактивной истории, хотя и написан более 140 лет назад. Впрочем, обо всем по порядку.

Пиноккио – 140 лет

История марионетки

Эти слова в начале "Приключений Пиноккио" являются, вероятно, наиболее известными из начал всех сказок в мире:

Жил-был... "Король!", – продолжат сразу же мои маленькие читатели. Да нет, ребята, вы ошиблись. А жил-был – кусок дерева.

По разным версиям, роман Карло Коллоди имеет более 200 адаптаций, и более 300 переводов на разных языках мира.

А началось все с того, что малоизвестный выпускник духовной семинарии и театральный цензор, уставший от работы 55-летний мужчина по имени Карло Лоренцини... Написал сказку. Сказку о марионетке.

Так ее и назвал, недолго думая: "История марионетки".



Пиноккио как он есть – кукла, марионетка, дерево, шедевр / Фото lagazzettadilucca

Недетский финал

Несмотря на различные интересные приключения, история заканчивала не по-детски: разбойники повесили Пиноккио на дереве.

По замыслу автора, написавшего роман под псевдонимом Карло Коллоди, такой конец должен был стать наукой всем непослушным детям.

С идеей такого конца история и увидела свет – 7 июля 1881 в журнале для детей ее начали публиковать (впоследствии вышла полная версия в формате книги, но уже в 1883).

Неожиданно истории о деревянном мальчике очень сильно взволновали читателей.

А финал вызвал безумное возмущение!



Памятник Пиноккио. Думаешь, в Италии? А нет, в Швеции! / Фото wikidata

Счастливый конец

Думаете, автор уперся, что именно таким этот финал должен быть? Опять нет. Лоренцини был игроком – в буквальном смысле. Игроком в азартные игры. Причем не очень удачным – все свои зарплаты и гонорары он проигрывал.

И чтобы иметь возможность опубликовать историю в журнале снова и выдать новую книгу, Карло ее переписал. И без проблем учел почти все пожелания своих юных читателей.

В итоге Пиноккио не только спасла добрая фея – он вообще научился не вести себя недостойно, а впоследствии даже превратился в настоящего мальчика.

Как-то так и родился настоящий шедевр, 140-летие которого отмечает сегодня весь мир.

прочитать полную версию "Приключений Пиноккио" в прекраснейшем переводе на украинский язык можно здесь.

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