Чому культового? Та хоча б тому, що нині "Пригоди Піноккіо" перекладені на 240 мов світу, і це тільки за даними ЮНЕСКО. А ще ж є такі "переклади", як "Золотий ключик, або Пригоди Буратіно".

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До слова, "Пригоди Піноккіо" – чудовий приклад інтерактивної історії, хоч і написаний понад 140 років тому. Утім, про все послідовно.

Піноккіо – 140 років

Історія маріонетки

Ці слова на початку "Пригод Піноккіо" є, ймовірно, найвідомішими серед початків усіх казок у світі:

Жив-був... "Король!", – продовжать одразу мої маленькі читачі. Ба ні, малеча – помиляєтесь. А жив-був – шматок дерева.

За різними версіями, роман Карло Коллоді має понад 200 адаптацій, і понад 300 перекладів різними мовами світу.

А почалося все з того, що маловідомий випускник духовної семінарії й театральний цензор, втомлений роботою 55-річний чоловік на ім'я Карло Лоренціні... Написав казку. Казку про маріонетку.

Так її й назвав, не довго думаючи: "Історія маріонетки".



Піноккіо як він є – лялька, маріонетка, дерево, шедевр / Фото lagazzettadilucca

Недитячий фінал

Попри різні цікаві пригоди, історія закінчувала не по-дитячому: розбійники повісили Піноккіо на дереві.

За задумкою автора, який написав роман під псевдо Карло Коллоді, такий кінець мав стати наукою всім неслухняним дітям.

З ідеєю такого кінця історія й побачила світ – 7 липня 1881 у журналі для дітей її почали публікувати (згодом вийшла повна версія у форматі книги, але вже у 1883).

Несподівано історії про дерев'яного хлопчика надзвичайно сильно схвилювали читачів.

А фінал викликав шалене обурення!



Пам'ятник Піноккіо. Гадаєш, в Італії? А ні, у Швеції! / Фото wikidata

The Happy End

Гадаєте, автор вперся, що саме таким цей фінал має бути? Знову ні. Лоренціні був гравцем – у буквальному розумінні. Гравцем в азартні ігри. Причому не дуже вдалим – усі свої зарплати й гонорари він програвав.

І щоб мати змогу опублікувати історію в журналі знову і видати нову книгу, Карло її переписав. І без проблем врахував мало не всі побажання своїх юних читачів.

У підсумку Піноккіо не тільки врятувала добра фея – він взагалі навчився не поводитися негідно, а згодом навіть перетворився у справжнього хлопчика.