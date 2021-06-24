Знал ли ты, что Уолта Диснея уволили из газеты за "недостаточно творческий подход", а "Кэрри" Стивена Кинга не хотел брать ни один издатель? И мы бы никогда не узнали о них, если бы они не плюнули на критику, взявшись за свое.

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Уолт Дисней

В 22 года Уолта Диснея уволили с газеты штата Миссури за "недостаточно творческий подход". Одно из его ранних предприятий под названием Laugh-o-gram Studios обанкротилось. Но это не помешало создателю Микки и Минни Маус быть номинированным на 59 премий Оскар, выиграв 32, и все благодаря его беспрецедентным анимациям. По данным WaltDisney.com, он до сих пор является рекордсменом по количеству выигранных Оскаров среди физических лиц.

Стив Джобс

Вдохновитель Apple бросил колледж Рид в Орегоне после одного семестра обучения. Он также бросил одну из своих первых работ, чтобы путешествовать по Индии и принимать психоделические препараты (последнее категорически не рекомендуем). Позже он сказал, что этот опыт помог ему создать культовый бренд и наибольшую технологическую компанию в истории. Хотя он, как известно, соглашался на годовую зарплату в 1 доллар, его собственный капитал составлял 8,3 миллиарда долларов, когда он умер в 2011 году.



Стив Джобс бросил учебу и работу для путешествий / Фото AP

Стивен Кинг

"Нас не интересует научная фантастика, в которой рассматриваются негативные утопии. Они не продаются", – сказал издатель, который читал рукопись книги "Кэрри".

Фактически, прежде чем стать культовым триллером, "Кэрри" отвергли 30 издателей, что заставило Кинга сдаться и выбросить ее в урну. Но его жена вернула рукопись и убедила отправить ее повторно. Теперь же Кингом зачитываются миллионы людей по всему миру, а его романы экранизируют.



Рукопись книги "Кэрри" Стивена Кинга не брал ни один издатель / Фото bloody-disgusting

Стивен Спилберг

Из-за плохих оценок в средней школе Стивена Спилберга трижды выгоняли из Университета Южной Калифорнии. В 1994 году ему присудили почетную степень, а в 1996 году он стал опекуном этого университета.

"С 1980 года я пытался быть связанным с этим университетом. В конце концов мне пришлось откупиться", – шутя сказал режиссер.

Сегодня Спилберг снял 52 фильма и получил 3 Оскара. Журнал Forbes оценивает состояние Стивена Спилберга в 3,7 миллиарда долларов.



Стивена Спилберга трижды выгоняли из университета / Фото Screenrant

Билл Гейтс

Перед тем, как запустить Microsoft, Билл Гейтс бросил учебу в Гарвардском университете и был совладельцем неудачного бизнеса Traf-O-Data. Жажда компьютерного программирования вдохновила Гейтса построить компанию, которая впоследствии стала крупнейшей в мире компанией-разработчиком программного обеспечения. Microsoft стала публичной в 1986 году, а в следующем году рост стоимости ее акций сделал 31-летнего Гейтса самым молодым миллиардером в мире, который заработал деньги самостоятельно.

Майкл Джордан

Майкл Джордан однажды сказал: "Я пропустил более 9000 бросков за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать выигрышный бросок и я промахнулся. Снова и снова в моей жизни. И именно поэтому я достигаю успеха".

Майкл Джордан считается одним из самых успешных баскетболистов всех времен. Его статистика за карьеру включает 6 672 подборы, 5 633 передачи и 32 292 общие очки.

Не нужно сдаваться после первой же неудачи. Иногда для достижения успеха нужно стучаться не в одну сотню дверей, изменить не одну работу. Но это однозначно стоит того, поэтому не останавливайся.