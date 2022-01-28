Знакомство обречено на провал: 5 распространенных мужских ошибок во время флирта

Флирт – настоящее искусство, на которое способен не каждый. Мы не сможем превратить тебя в гуру в этом вопросе. Зато сосредоточим внимание на ошибках, которые не следует допускать.

Как показывает практика, эти ошибки часто становятся причиной того, что знакомство не переходит к следующей стадии. К твоему вниманию 5 наиболее распространенных ошибок во время флирта, которых допускается большинство мужчин.

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1. Слишком много шутишь

И говорится не о твоем чувстве юмора. Это, к слову, нравится девчонкам. А вот острые шутки в их сторону – нет. Держи себя в руках, чтобы не превратить невинную шутку в настоящую трагедию. Тебе нужно поддерживать игривое настроение, а не пытаться ее обидеть. По рукам?



Будь осторожен, чтобы не обидеть ее / Фото DocuSign

2. Планирование отступления

Понятно, что большинство из нас вынашивают в голове план "А" и план "Б". Но это не значит, что тебе нужно зацикливаться на том, завершится ли встреча. Особенно если у тебя есть ощущение, что ничего хорошего из этого не выйдет. Твоя задача – получать удовольствие от общения и вести себя максимально естественно. Поверь, она почувствует, если ты будешь пытаться изо всех сил казаться ей милым или идеальным. Не думай, что может быть потом. Будь в моменте.

3. Не обращаешь внимания на ее сигналы

Тебе следует чувствовать девушку, с которой ты знакомишься. Не исключено, что она всем своим видом намекает тебе на то, что у нее уже есть любимый, и что она просто не хочет тебя оскорблять отказом. Обрати внимание на ее язык тела, на слова. Это позволит понять, заинтересована ли она в дальнейшем общении с тобой. И если ты увидишь проявления интереса, то точно не забудь пригласить ее на свидание.



Обрати внимание на язык ее тела и другие сигналы / Фото Toa Heftiba

4. Флиртуешь без логического завершения

Если ты подошел к девушке у барной стойки, то не стоит ограничиваться только общением. Хочешь встретиться с ней еще раз? Тогда не забудь взять номер телефона. Мы рекомендуем обменяться аккаунтами в социальных сетях. Это позволит вам минимизировать шансы, что она даст свой старый недействительный номер. Но не будь слишком упорным.

5. Слишком медлишь

Если ты взял ее номер или любой другой контакт, то не стоит медлить. Максимум ожидания – 24 часа. В противном случае у нее может возникнуть мнение, что ты просто коллекционируешь контакты хорошеньких девушек в барах. Так что сделай все возможное, чтобы ты не оттолкнул ее.

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Попробуй избежать этих ошибок во время флирта. В противном случае есть очень высокие шансы, что ты так и не выберешься из зоны интересного собеседника в баре. Будь смелее и не бойся сделать не только первый, но и несколько следующих шагов. Поверь, она это оценит!