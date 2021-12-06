Звездное кладбище: что такое белые карлики и откуда они берутся

Белые карлики – это очень плотные (едва ли не самые плотные во Вселенной) и тусклые звезды. Точнее, мертвые звезды.

Последняя стадия эволюции звезд малой и средней массы, которую земным учёным удалось наблюдать. Сегодня поговорим именно о них.

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Белые карлики: что это и откуда берутся

Большинство массивных звезд в конце концов превращаются в сверхновые, а вот звезды низкой или средней массы (не более 8 масс нашего Солнца) становятся белыми карликами.

Что интересно, как говорят в NASA, аж 97% звезд Млечного Пути ждет именно такая судьба.

температура белого карлика может превышать 100 тысяч градусов, однако эти звезды не слишком светлые – потому что малы по размеру.



Эта судьба постигнет 97% звезд Млечного Пути – стать белым карликом / Фото ESA

Формирование и судьба белого карлика

Итак, большие звезды в конце своей жизни взорвутся в сильной сверхновой, оставляя после себя нейтронную звезду или черную дыру. А меньшие звезды идут более спокойным путем (наше Солнце тоже, к слову):

Сначала они разбухнут в класс красных гигантов.

Затем выбросят свои внешние пласты в планетарную туманность.

И остается ядро, которое станет белым карликом.

А еще меньшие звезды могут и пропустить стадию красного гиганта – они просто сожгут весь свой водород и потускнеют.

Большинство белых карликов исчезают в неизвестности, в конце концов отдавая Вселенной всю свою энергию. В итоге они превращаются в так называемые чёрные карлики.



230 тысяч белых карликов на фото со спутника Gaia / Фото ESA

Характеристики белых карликов

Когда у звезды заканчивается топливо (водород), то останавливается термоядерный синтез, и она разрушается внутрь себя – и таким образом уплотняется.

Именно поэтому белые карлики в примерно массу Солнца имеют радиус как у Земли.

То есть, они являются одними из самых плотных объектов в космосе, спорить с которыми могут только нейтронные звезды и черные дыры.

Сила тяжести на поверхности белого карлика в 350 тысяч раз превышает силу тяжести на Земле. Проще говоря, человек в 70 килограммов на Земле на белом карлике весил бы около 23 тысяч тонн.

Еще интересного? Смотрите видео о звездах необычной формы:

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