Звуки в космосе и повсеместная невесомость: опровергаем мифы о космосе, придуманы для кино

Сценаристы могли бы и посмотрели какие-то вещи в интернете, прежде чем писать свои черновики к будущему фильму. Потому что иногда так получается, что людей буквально обманывают.

К счастью, некоторые мифы о космосе, в которые мы верим только потому, что увидели их в кино, легко развенчать. Ниже – яркие примеры.

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Невесомость везде

Если верить фильмам, то может показаться, что выбравшись в космос, ты сразу становишься невесомым. Мол, там ведь нет силы тяжести.

Так вот, на самом деле гравитация (сила тяжести) есть везде в космосе.

И невесомость человек ярко чувствует как раз тогда, когда находится на орбите крупного объекта – а не просто в любом месте в космосе.



Мило было бы, но – невозможно / Фото deviantart

Звук в космосе

Помнишь, мы рассказывали о взрывах в космосе? Да, они в фильмах не только выглядят масштабно, но и идут в сопровождении мощных звуковых эффектов. Иначе кто же будет этот фильм смотреть?

Но на самом деле звук в космосе не слышен – это ведь тоже волны, и они просто не могут двигаться в вакууме (нет молекул – не от чего возникать вибрациям).

К слову, это совсем не плохо – в противном случае мы бы постоянно вынуждены были жить под звуки термоядерных взрывов, которые происходят на Солнце.

скорость света – это предел. А вот и нет. Знаешь, что движется быстрее света? Сама Вселенная! А она все еще расширяется... Как и наши о ней знания ;)

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