Хлороформом можно усыпить человека за несколько секунд, а ночью человек ест пауков? Да нет же! Развенчиваем бытовые мифы, в которые люди почему-то упорно продолжают верить.

Кроме пауков и хлороформа вспомним сегодня на Men 24 о зубной пасте, золотой рыбке и человеческих волосах. И еще несколько слов скажем о гранатах и смартфонах.

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Развенчиваем бытовые мифы, в которые люди почему-то до сих пор верят

Память золотой рыбки – 5 секунд

На самом деле ученые давно доказали, что золотые рыбки могут помнить информацию до 3 месяцев.

А еще и прекрасно распознают формы, звуки и цвета.

Ежегодно человек во время сна съедает 8 пауков

Пауки не настолько глупы, чтобы залезать в рот млекопитающим.

А чушь о съеденных людьми пауках придумала в 1993 году журналистка Лиза Хольст – чтобы доказать, что люди в интернете могут... Да, поверить в любую чушь.



Люди не едят пауков ночью, и пауки людей – тоже / Фото unsplash

Зубную пасту надо выжимать по всей длине щетки

На самом деле достаточно пасты на 1 сантиметр. А чушь о заполненной щетке придумали маркетологи.

Ибо так зубная паста на зубной щетке в рекламе выглядит красивее. И, конечно, человек больше тратит пасты, если заполняет ею щетку. А значит – чаще будет ее покупать.

К слову Действительно ли помогает зубная паста от прыщей

Хлороформом можно усыпить человека за несколько секунд

Без сомнения, хлороформом можно усыпить человека – но за 5 или 6 минут. Отнюдь не за секунды.

Поэтому мошенники и грабители используют его разве что в фильмах, а вот врачи – действительно часто.

Волосы и ногти растут и после смерти человека

Да нет. Чтобы ногти и волосы росли, в теле должны работать немало систем, органы – вырабатывать гормоны и тому подобное.

А миф возник только потому, что тело после смерти человека теряет влагу, усыхает – то есть, волосы и ногти становятся более заметными.



Волосы и ногти растут? Конечно, но только при жизни / Фото pinterest

Аккумулятор телефона надо разряжать до 0%

Старый, можно сказать – досмартфонний миф. Когда-то в телефонах были аккумуляторы Ni-MH, которые могли "запомнить" отметку заряда и затем выше нее не заряжаться.

Сейчас на всех телефонах аккумуляторы Li-Ion – их можно заряжать в любое время, сколько бы процентов наполненности не показывал смартфон.

Чеку гранаты можно выдернуть зубами