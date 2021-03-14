7 мифов, которым мы упорно верим, хотя не имеем никаких оснований
Хлороформом можно усыпить человека за несколько секунд, а ночью человек ест пауков? Да нет же! Развенчиваем бытовые мифы, в которые люди почему-то упорно продолжают верить.
Источник:24 канал
Кроме пауков и хлороформа вспомним сегодня на Men 24 о зубной пасте, золотой рыбке и человеческих волосах. И еще несколько слов скажем о гранатах и смартфонах.
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Развенчиваем бытовые мифы, в которые люди почему-то до сих пор верят
Память золотой рыбки – 5 секунд
- На самом деле ученые давно доказали, что золотые рыбки могут помнить информацию до 3 месяцев.
- А еще и прекрасно распознают формы, звуки и цвета.
Ежегодно человек во время сна съедает 8 пауков
- Пауки не настолько глупы, чтобы залезать в рот млекопитающим.
- А чушь о съеденных людьми пауках придумала в 1993 году журналистка Лиза Хольст – чтобы доказать, что люди в интернете могут... Да, поверить в любую чушь.
Люди не едят пауков ночью, и пауки людей – тоже / Фото unsplash
Зубную пасту надо выжимать по всей длине щетки
- На самом деле достаточно пасты на 1 сантиметр. А чушь о заполненной щетке придумали маркетологи.
- Ибо так зубная паста на зубной щетке в рекламе выглядит красивее. И, конечно, человек больше тратит пасты, если заполняет ею щетку. А значит – чаще будет ее покупать.
К слову Действительно ли помогает зубная паста от прыщей
Хлороформом можно усыпить человека за несколько секунд
- Без сомнения, хлороформом можно усыпить человека – но за 5 или 6 минут. Отнюдь не за секунды.
- Поэтому мошенники и грабители используют его разве что в фильмах, а вот врачи – действительно часто.
Волосы и ногти растут и после смерти человека
- Да нет. Чтобы ногти и волосы росли, в теле должны работать немало систем, органы – вырабатывать гормоны и тому подобное.
- А миф возник только потому, что тело после смерти человека теряет влагу, усыхает – то есть, волосы и ногти становятся более заметными.
Волосы и ногти растут? Конечно, но только при жизни / Фото pinterest
Аккумулятор телефона надо разряжать до 0%
- Старый, можно сказать – досмартфонний миф. Когда-то в телефонах были аккумуляторы Ni-MH, которые могли "запомнить" отметку заряда и затем выше нее не заряжаться.
- Сейчас на всех телефонах аккумуляторы Li-Ion – их можно заряжать в любое время, сколько бы процентов наполненности не показывал смартфон.
Чеку гранаты можно выдернуть зубами
- Производители оружия – не дураки. Чтобы выдернуть чеку гранаты, нужно приложить значительное усилие. Зубами этого не сделать.
- И вообще, граната – это не игрушка. Пожалуйста, оставь эти опасные предметы профессионалам!
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