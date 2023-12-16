Бути продуктивним не означає постійно щось робити або робити мільйон справ за день. Це означає бути ефективним у тому, що ми робимо, і досягати хорошого прогресу, не відчуваючи стресу, виснаження або необхідності йти на надмірні жертви в ім'я роботи.

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Найрозумніші люди – це ті, хто, серед іншого, усвідомлюють, що існують певні звички або практики, які насправді вбивають їхню продуктивність і знижують ефективність. І що іноді ці речі є одними з найпоширеніших на робочому місці, і багато хто робить їх, думаючи, що вони справді працюють.

Гарна річ у тому, що з часом багато експертів вивчили тему продуктивності і виявили, що є речі, які не працюють так добре, як ти можеш собі уявити, або принаймні працюють не так, як ти думаєш, і тобі потрібно навчитися їх змінювати.

1. Ти повинен прокидатися зранку, щоб день був успішним

Існує безліч книг та історій успішних людей, таких як Опра або Марк Волберг, в яких вони розповідають про свій розпорядок дня, включаючи спеціальний розділ, в якому вони пояснюють, що один із ключів до успіху – це прокидатися рано і починати день ще до сходу сонця.

Для когось це може спрацювати, але це неправда, що тобі потрібно вставати рано, щоб бути продуктивним або успішним, оскільки деякі люди продуктивніші в різний час доби. Що тобі потрібно зробити, так це знати, в який час ти маєш найбільше енергії і працюєш найкраще, і будувати свій графік, виходячи з цього.



Необов'язково змушувати себе прокидатися з самого ранку / Фото wayhomestudio

2. Ніколи не залишай справи незавершеними

Продуктивність не означає, що ти збираєшся виконати всі свої завдання за один день, або що ти зобов'язаний це зробити.

Є проєкти, які є довшими або складнішими, і поспішаючи з ними, ти можеш припуститися помилок або зробити щось без достатньої уваги та ретельності. Важливо встановлювати чіткі дедлайни для завершення завдань і проєктів, розуміючи, що все є частиною процесу, і що деякі речі можуть зайняти більше часу, ніж інші, але це не означає, що ти будеш менш продуктивним.

3. Робота – це найважливіша річ і твій пріоритет

Так, робота важлива, і це, безумовно, один з пріоритетів, який ми повинні мати, але він не єдиний і не найважливіший.

Пріоритетом є ти, а це означає, що тобі потрібно відпочивати, піклуватися про своє здоров'я, мати вільний час і час для інших занять, які допомагають тобі розвиватися як особисто, так і професійно. Адже все це допоможе тобі краще працювати, залишатися вмотивованим, добре виконувати роботу, краще концентруватися і бути більш креативним.



Важливо знаходити час для відпочинку і для себе / Фото Drazen Zigic

4. Ти досягаєш більшого, коли працюєш у режимі багатозадачності

Багатозадачність – це не диявол, але й не найефективніше рішення. Річ у тім, що, на думку деяких експертів, багатозадачність заважає добре сконцентруватися і може призвести до того, що ти нехтуєш важливими деталями або навіть витрачаєш більше часу на вирішення чогось.

Є речі, які вимагають твоєї повної уваги, а є речі, які можуть бути менш важливими або менш складними, і в цих випадках багатозадачність може бути більш прийнятним варіантом.

5. Щоб досягти мети, потрібно дуже багато працювати

Не завжди потрібно працювати більше, іноді потрібно працювати розумніше.

Це стосується, наприклад, автоматизації не дуже важливих справ, зменшення кількості рішень, які ти ухвалюєш за день, навчання делегування повноважень або навіть відмови від чогось, коли ти вже занадто зайнятий і не маєш часу на щось інше.



Для досягнення успіху необов'язково працювати багато / Фото master1305

6. Написання списку справ – це рішення

Звичайно, мати список справ – це гарна ідея, але величезний список, повний справ, може викликати стрес і розчарування, а це може знизити продуктивність.

Почни з того, що визнач пріоритети і зрозумій, що потрібно зробити, щоб їх виконати, і звузь свій список до цих речей, і тільки коли ти закінчиш, додай те, що далі, оскільки дуже довгий список також може призвести до того, що твоя увага буде розпорошена і ти не зможеш зосередитися.

Крім того, слід розуміти, що наявність списку не означає, що тобі вдасться виконати все, що в ньому зазначено.

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Бути продуктивним класно. Але пам'ятай, що цього не варто досягати у збиток собі. Варто працювати заради кращого життя, а не жити заради роботи!