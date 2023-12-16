Быть продуктивным не означает постоянно что-либо делать или делать миллион дел в день. Это значит быть эффективным в том, что мы делаем, и добиваться хорошего прогресса, не испытывая стресса, истощения или необходимости идти на чрезмерные жертвы во имя работы.

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Самые умные люди – это те, кто, среди прочего, осознают, что существуют определенные привычки или практики, которые действительно убивают их продуктивность и снижают эффективность. И что иногда эти вещи являются одними из самых распространенных на рабочем месте, и многие делают их, думая, что они действительно работают.

Хорошая вещь в том, что со временем многие эксперты изучили тему продуктивности и обнаружили, что есть вещи, которые не работают так хорошо, как ты можешь представить, или по крайней мере работают не так, как ты думаешь, и тебе нужно научиться их менять.

1. Ты должен просыпаться с утра, чтобы день был успешным

Существует множество книг и историй успешных людей, таких как Опра или Марк Волберг, в которых они рассказывают о своем распорядке дня, включая специальную главу, в которой они объясняют, что один из ключей к успеху – это просыпаться рано и начинать день еще до восхода солнца.

Для кого-то это может сработать, но это неправда, что тебе нужно вставать рано, чтобы быть продуктивным или успешным, поскольку некоторые люди более продуктивны в разное время суток. Что тебе нужно сделать, так это знать, в какое время ты имеешь больше энергии и работаешь лучше, и строить свой график, исходя из этого.



Необязательно заставлять себя просыпаться с самого утра / Фото wayhomestudio

2. Никогда не оставляй дела незавершенными

Продуктивность не означает, что ты собираешься выполнить все свои задачи за один день или что ты обязан это сделать.

Есть проекты, которые длиннее или сложнее, и спеша с ними, ты можешь допустить ошибки или сделать что-то без достаточного внимания и тщательности. Важно устанавливать четкие дедлайны для завершения задач и проектов, понимая, что все это часть процесса, и что некоторые вещи могут занять больше времени, чем другие, но это не означает, что ты будешь менее продуктивным.

3. Работа – это самая важная вещь и твой приоритет

Да, работа важна, и это, безусловно, один из приоритетов, который мы должны иметь, но он не единственный и не самый важный.

Приоритетом являешься ты, а это значит, что тебе нужно отдыхать, заботиться о своем здоровье, иметь свободное время и время для других занятий, которые помогают тебе развиваться как лично, так и профессионально. Ведь все это поможет тебе лучше работать, оставаться мотивированным, хорошо выполнять работу, лучше сконцентрироваться и быть более креативным.



Важно находить время для отдыха и для себя / Фото Drazen Zigic

4. Ты достигаешь большего, когда работаешь в режиме многозадачности

Многозадачность – это не дьявол, но и не самое эффективное решение. Дело в том, что, по мнению некоторых экспертов, многозадачность мешает хорошо сконцентрироваться и может привести к тому, что ты пренебрегаешь важными деталями или даже тратишь больше времени на решение чего-либо.

Есть вещи, требующие твоего полного внимания, а есть вещи, которые могут быть менее важны или менее сложны, и в этих случаях многозадачность может быть более приемлемым вариантом.

5. Чтобы добиться цели, нужно очень много работать

Не всегда нужно работать больше, иногда нужно работать умнее.

Это касается, например, автоматизации не очень важных дел, уменьшение количества решений, которые ты принимаешь за день, обучение делегированию полномочий или даже отказу от чего-то, когда ты уже слишком занят и нет времени на что-то другое.



Для достижения успеха необязательно работать много / Фото master1305

6. Написание списка дел – это решение

Конечно, иметь список дел – это хорошая идея, но огромный список, полный дел, может вызвать стресс и разочарование, а это может снизить производительность.

Начни с того, что определи приоритеты и пойми, что нужно сделать, чтобы их выполнить, и сузь свой список к этим вещам, и только когда ты закончишь, добавь то, что дальше, поскольку очень длинный список также может привести к тому, что твое внимание будет рассеяно и ты не сможешь сосредоточиться.

Кроме того, следует понимать, что наличие списка не означает, что удастся выполнить все, что в нем указано.

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Быть продуктивным классно. Но помни, что этого не стоит добиваться в ущерб себе. Следует работать ради лучшей жизни, а не жить ради работы!