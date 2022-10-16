Рятувальник з України з рекордом переміг на міжнародних змаганнях Firefighter Challenge
Джерело:ДСНС України
Тандем Україна – США показує неабиякі результати. І ми зараз не про співпрацю задля глобальної мети – перемогу у війні, розпочатій агресивним терористичним режимом Росії.
Український та американський рятувальники здобули спільну перемогу на міжнародних змаганнях пожежників Firefighter Challenge! Причому з рекордним показником.
Також цікаво Вдячні українським Героям: Nemiroff передав першу частину допомоги на реабілітацію
Рятувальник Олександр Баран встановив рекорд на змаганнях у США
Олександр Баран – рятувальник із Києва – разом з американським колегою з округу Сент-Люсія взяли участь у змаганнях пожежників міжнародного рівня Firefighter Challenge.
- Мовиться про 31 чемпіонат світу серед найсильніших рятувальників, який проводять у США (цьогоріч, у 2022, з 10 по 15 жовтня).
- Загалом Україну представляла команда надзвичайників із Києва, Рівного та Львова.
Що приємно для українців, тандем із нашим співвітчизником переміг на змаганнях, власне, у категорії "Чоловічий тандем". Ба більше, рятувальники встановили світовий рекорд, подолавши випробування за 01:06:80.
Рятувальник з України – переможець Firefighter Challenge / Фото ДСНС
Також Олександр Баран брав участь і в індивідуальних змаганнях, де посів 2 місце. До слова, серед жінок-учасниць відзначилася й українка – в індивідуальних змаганнях Оксана Чехместренко посіла 3 місце.Довідка: Firefighter Challenge – найбільша спортивна подія для професійних пожежників. Рятувальники змагаються у 5 видах випробувань, які слід виконати на час.
Перемога Олександра вкотре нагадує про важливість підтримувати захисників України. Зробити це можна серед іншого й придбавши лімітовану серію Nemiroff Особлива. Прибуток із продажу кожної пляшки йде на реабілітацію наших Героїв та тих, хто постраждав від війни.