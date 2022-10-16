Украинский и американский спасатели одержали общую победу на международных соревнованиях пожарных Firefighter Challenge! При этом с рекордным показателем.
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Спасатель Александр Баран установил рекорд на соревнованиях в США
Александр Баран – спасатель из Киева – вместе с американским коллегой из округа Сент-Люсия приняли участие в соревнованиях пожарных международного уровня Firefighter Challenge.
- Речь идет о 31 чемпионате мира среди сильнейших спасателей, который проводят в США (в этом году, в 2022, с 10 по 15 октября).
- В целом Украину представляла команда чрезвычайников из Киева, Ровно и Львова.
Что приятно для украинцев, тандем с нашим соотечественником победил на соревнованиях. собственно, в категории "Мужской тандем". Более того, спасатели установили мировой рекорд, преодолев испытания за 01:06:80.
Спасатель из Украины – победитель Firefighter Challenge / Фото ГСЧС
Также Александр Баран принимал участие и в индивидуальных соревнованиях, где занял 2 место. К слову, среди женщин-участниц отличилась и украинка – в индивидуальных соревнованиях Оксана Чехместренко заняла 3 место.
Победа Александра в который раз напоминает о важности поддерживать защитников Украины. Сделать это можно среди прочего и приобретя лимитированную серию Nemiroff Особая. Прибыль с продажи каждой бутылки идет на реабилитацию наших Героев и пострадавших от войны.