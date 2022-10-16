Украинский и американский спасатели одержали общую победу на международных соревнованиях пожарных Firefighter Challenge! При этом с рекордным показателем.

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Спасатель Александр Баран установил рекорд на соревнованиях в США

Александр Баран – спасатель из Киева – вместе с американским коллегой из округа Сент-Люсия приняли участие в соревнованиях пожарных международного уровня Firefighter Challenge.

Речь идет о 31 чемпионате мира среди сильнейших спасателей, который проводят в США (в этом году, в 2022, с 10 по 15 октября).

который проводят в США (в этом году, в 2022, с 10 по 15 октября). В целом Украину представляла команда чрезвычайников из Киева, Ровно и Львова.

Что приятно для украинцев, тандем с нашим соотечественником победил на соревнованиях. собственно, в категории "Мужской тандем". Более того, спасатели установили мировой рекорд, преодолев испытания за 01:06:80.



Спасатель из Украины – победитель Firefighter Challenge / Фото ГСЧС

Также Александр Баран принимал участие и в индивидуальных соревнованиях, где занял 2 место. К слову, среди женщин-участниц отличилась и украинка – в индивидуальных соревнованиях Оксана Чехместренко заняла 3 место.

Справка: Firefighter Challenge – крупнейшее спортивное событие для профессиональных пожарных. Спасатели соревнуются в 5 видах испытаний, которые следует выполнить на время.

Победа Александра в который раз напоминает о важности поддерживать защитников Украины. Сделать это можно среди прочего и приобретя лимитированную серию Nemiroff Особая. Прибыль с продажи каждой бутылки идет на реабилитацию наших Героев и пострадавших от войны.