Український та американський рятувальники здобули спільну перемогу на міжнародних змаганнях пожежників Firefighter Challenge! Причому з рекордним показником.

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Рятувальник Олександр Баран встановив рекорд на змаганнях у США

Олександр Баран – рятувальник із Києва – разом з американським колегою з округу Сент-Люсія взяли участь у змаганнях пожежників міжнародного рівня Firefighter Challenge.

Мовиться про 31 чемпіонат світу серед найсильніших рятувальників, який проводять у США (цьогоріч, у 2022, з 10 по 15 жовтня).

який проводять у США (цьогоріч, у 2022, з 10 по 15 жовтня). Загалом Україну представляла команда надзвичайників із Києва, Рівного та Львова.

Що приємно для українців, тандем із нашим співвітчизником переміг на змаганнях, власне, у категорії "Чоловічий тандем". Ба більше, рятувальники встановили світовий рекорд, подолавши випробування за 01:06:80.



Рятувальник з України – переможець Firefighter Challenge / Фото ДСНС

Також Олександр Баран брав участь і в індивідуальних змаганнях, де посів 2 місце. До слова, серед жінок-учасниць відзначилася й українка – в індивідуальних змаганнях Оксана Чехместренко посіла 3 місце.

Довідка: Firefighter Challenge – найбільша спортивна подія для професійних пожежників. Рятувальники змагаються у 5 видах випробувань, які слід виконати на час.

Перемога Олександра вкотре нагадує про важливість підтримувати захисників України. Зробити це можна серед іншого й придбавши лімітовану серію Nemiroff Особлива. Прибуток із продажу кожної пляшки йде на реабілітацію наших Героїв та тих, хто постраждав від війни.