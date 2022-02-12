Не стал исключением ее последний пост. На нем можно увидеть, как Сальма Хайек плавает в голубом купальнике. Он, к слову, выигрышно подчеркивает безупречные формы актрисы.

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Неудивительно, что солнечный и мокрый кадр звезды чрезвычайно понравился не только нашей редакции. От фотографии в восторге также подписчики Сальмы Хайек. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев.

"Игривое настроение";

"Это твой рай, а ты – мой рай";

"Безупречность на каждом шагу";

"Я влюблен в тебя";

"Как же красиво";

"Потрясающая королева";

"Крошка, которая свела меня с ума";

"Тобою можно любоваться целую вечность".



Горячее фото Сальмы Хайек взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Хайек

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