Если полистать страницу Сальмы Хайек в инстаграме, то можно заметить, что больше всего лайков собирают ее обнаженные фото. Оно и неудивительно, ведь актриса поражает не только своей несравненной красотой, но и соблазнительными изгибами. Поэтому мы считаем настоящим грехом сокрытие этой фотографии звезды "От заката до рассвета" от тебя!

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Сразу же заметим, что это не свеженькое ее фото. Сама Сальма Хайек написала: "Старые-добрые времена". Но мы то знаем, что она ни на грамм не изменилась. Поэтому не удивлены, что это фото собрало не только безумное количество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты выглядишь так потрясающе";

"Королева";

"Ты до сих пор невероятная";

"Моя любовь";

"Это просто бомба";

"Вау, сексуальная леди";

"Чрезвычайно горячая";

"Маленькая большая мексиканка";

"Безупречная женщина";

"Ждем такое же, но актуальное фото".

Сальма Хайек однозначно заслуживает уважения. Она невероятно роскошная и соблазнительная. А фильмы с ней захватывают с первой же минуты. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на нее, чтобы не упустить свежее голое фото актрисы!