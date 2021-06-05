Если полистать страницу Сальмы Хайек в инстаграме, то можно заметить, что больше всего лайков собирают ее обнаженные фото. Оно и неудивительно, ведь актриса поражает не только своей несравненной красотой, но и соблазнительными изгибами. Поэтому мы считаем настоящим грехом сокрытие этой фотографии звезды "От заката до рассвета" от тебя!
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Сразу же заметим, что это не свеженькое ее фото. Сама Сальма Хайек написала: "Старые-добрые времена". Но мы то знаем, что она ни на грамм не изменилась. Поэтому не удивлены, что это фото собрало не только безумное количество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты выглядишь так потрясающе";
- "Королева";
- "Ты до сих пор невероятная";
- "Моя любовь";
- "Это просто бомба";
- "Вау, сексуальная леди";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Маленькая большая мексиканка";
- "Безупречная женщина";
- "Ждем такое же, но актуальное фото".
Сальма Хайек однозначно заслуживает уважения. Она невероятно роскошная и соблазнительная. А фильмы с ней захватывают с первой же минуты. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на нее, чтобы не упустить свежее голое фото актрисы!
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