Если полистать страницу Сальмы Хайек в инстаграме, то можно заметить, что больше всего лайков собирают ее обнаженные фото. Оно и неудивительно, ведь актриса поражает не только своей несравненной красотой, но и соблазнительными изгибами. Поэтому мы считаем настоящим грехом сокрытие этой фотографии звезды "От заката до рассвета" от тебя!

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Сразу же заметим, что это не свеженькое ее фото. Сама Сальма Хайек написала: "Старые-добрые времена". Но мы то знаем, что она ни на грамм не изменилась. Поэтому не удивлены, что это фото собрало не только безумное количество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты выглядишь так потрясающе";
  • "Королева";
  • "Ты до сих пор невероятная";
  • "Моя любовь";
  • "Это просто бомба";
  • "Вау, сексуальная леди";
  • "Чрезвычайно горячая";
  • "Маленькая большая мексиканка";
  • "Безупречная женщина";
  • "Ждем такое же, но актуальное фото".

Сальма Хайек однозначно заслуживает уважения. Она невероятно роскошная и соблазнительная. А фильмы с ней захватывают с первой же минуты. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на нее, чтобы не упустить свежее голое фото актрисы!

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