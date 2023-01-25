Але не будемо про погане – поговоримо трохи про дивне. А саме – про найхимерніші наукові відкриття, якими шокували газетні заголовки у 2022.
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Самець оси захищається від хижаків пенісом
Донедавна вчені вважали, що лише самки оси Мейсон можуть захиститися від хижаків, адже можуть жалити й використовувати токсини. А от самці не мали засобів для відсічі. Так от, тепер вчені знають, що це неправда.
- У самців оси вздовж пеніса є два висувних статевих шипа, які вони використовують проти небезпечних ворогів. Відкриття це зробила Місакі Цуджі, аспірантка із Японії, коли несподівано один із самців оси уколов їй палець.
- Після цього вчені почали годували голодних японських деревних жаб осами. І комахи дійсно відбивалися, використовуючи мандибули та гострі пеніси. 65% ос жаби з’їли, але 35% все ж пережили випробування.
Тиранозавр використовував короткі "руки" для сексу
Тиранозавр був одним із найстрашніших хижаків на Землі свого часу. Але чому в нього такі короткі "руки"? Команда вчених з Аргентини спробувала відповісти у своєму дослідженні після відкриття нового виду динозаврів – Meraxes gigas, який також був величезним хижаком із маленькими руками.
- Його викопні рештки свідчать, що звір був приблизно 11 метрів завдовжки, але мав передпліччя, вдвічі менше за череп та з дуже розвиненими м'язами.
- Вчені вважають, що меракси використовували "руки" під час інтимних дій, як-от утримування сексуального партнера. І якщо це правдиво щодо мераксів, то так само правдиво і щодо тиранозаврів.
Синтетичний біологічний інтелект навчився грати у Pong
Дослідники з Cortical Labs у Мельбурні експериментували з клітинами головного мозку в рамках проєкту DishBrain. Вони виростили синтетичні нейрони в чашці Петрі, а потім дозволили їм розвинутися на чипі з матрицею мікроелектродів, які можуть електрично стимулювати клітини.
Про наукові відкриття завжди цікаво говорити, навіть якщо вони на перший погляд вкрай химерні / Фото Daily Mail
Коли клітини мозку ростуть, вони розгалужуються, з’єднуються й утворюють нейронні мережі – це сталося й на чипі. І тоді дослідники підключили DishBrain до комп’ютера та запустили гру Pong.
- Кожного разу, коли DishBrain робив правильну дію, нейрони отримували позитивний стимул через чип. За погану гру надсилали негативний, несприятливий стимул.
- Що ж у підсумку? Вже за 5 хвилин нейрони стали грати помітно краще, фактично "навчившись" цьому. Команда описала DishBrain як прорив у "синтетичному біологічному інтелекті".
Усмішка робить тебе щасливішим
Many Smiles Collaboration, очолювана Ніколасом Коулзом зі Стенфордського університету, попросила 4000 волонтерів із 19 країн усміхатися у різні способи. Дехто робив це природно, використовуючи м’язи навколо рота, інші вимушено, а третя група тримала ручку між зубами, щоб стимулювати м’язи, які ми використовуємо, коли усміхаємося.
- Після цього людей попросили оцінити відчуття щастя, коли вони усміхалися і коли ні. У підсумку вчені не виявили емоційної різниці між тими, хто вимушено усміхається чи тримає ручку в зубах. Але усміхнені природньо повідомили, що почуваються трохи веселіше.
- І з цього команда дослідників чомусь зробила висновок на користь "гіпотези зворотного зв’язку обличчя": якщо воно має щасливий вигляд, то людина почуватиметеся добре всередині, тоді як сумні на вигляд люди стають сумнішими й за відчуттями.
Молекули можуть бути довшими за бактерії
Фізики Університету Штутгарта оголосили про небачений прорив у науці про елементарні частинки. Вчені виявили новий тип молекулярного зв'язку між позитивним іоном і мамонтовою частинкою, відомою як атом Рідберга.
- Такі атоми виникають, коли зовнішній електрон стає надзвичайно збудженим і відскакує від ядра набагато далі, ніж зазвичай, і можуть бути в 1000 разів більші за своїх побратимів. Щоб виявити це, використали хмару рубідію, температуру абсолютного нуля, за якої усе припиняє рух, і лазери.
- На відміну від більшості відомих молекулярних зв’язків, розмір яких вимірюють у частках нанометра, цей нещодавно спостережений зв’язок навіть довший за деякі види бактерій. Однозначно – рекордне відкриття.