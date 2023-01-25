Але не будемо про погане – поговоримо трохи про дивне. А саме – про найхимерніші наукові відкриття, якими шокували газетні заголовки у 2022.

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Самець оси захищається від хижаків пенісом

Донедавна вчені вважали, що лише самки оси Мейсон можуть захиститися від хижаків, адже можуть жалити й використовувати токсини. А от самці не мали засобів для відсічі. Так от, тепер вчені знають, що це неправда.

У самців оси вздовж пеніса є два висувних статевих шипа , які вони використовують проти небезпечних ворогів. Відкриття це зробила Місакі Цуджі, аспірантка із Японії, коли несподівано один із самців оси уколов їй палець.

, які вони використовують проти небезпечних ворогів. Відкриття це зробила Місакі Цуджі, аспірантка із Японії, коли несподівано один із самців оси уколов їй палець. Після цього вчені почали годували голодних японських деревних жаб осами. І комахи дійсно відбивалися, використовуючи мандибули та гострі пеніси. 65% ос жаби з’їли, але 35% все ж пережили випробування.

Тиранозавр використовував короткі "руки" для сексу

Тиранозавр був одним із найстрашніших хижаків на Землі свого часу. Але чому в нього такі короткі "руки"? Команда вчених з Аргентини спробувала відповісти у своєму дослідженні після відкриття нового виду динозаврів – Meraxes gigas, який також був величезним хижаком із маленькими руками.

Його викопні рештки свідчать, що звір був приблизно 11 метрів завдовжки, але мав передпліччя, вдвічі менше за череп та з дуже розвиненими м'язами.

Вчені вважають, що меракси використовували "руки" під час інтимних дій, як-от утримування сексуального партнера. І якщо це правдиво щодо мераксів, то так само правдиво і щодо тиранозаврів.

Синтетичний біологічний інтелект навчився грати у Pong

Дослідники з Cortical Labs у Мельбурні експериментували з клітинами головного мозку в рамках проєкту DishBrain. Вони виростили синтетичні нейрони в чашці Петрі, а потім дозволили їм розвинутися на чипі з матрицею мікроелектродів, які можуть електрично стимулювати клітини.



Про наукові відкриття завжди цікаво говорити, навіть якщо вони на перший погляд вкрай химерні / Фото Daily Mail

Коли клітини мозку ростуть, вони розгалужуються, з’єднуються й утворюють нейронні мережі – це сталося й на чипі. І тоді дослідники підключили DishBrain до комп’ютера та запустили гру Pong.

Кожного разу, коли DishBrain робив правильну дію, нейрони отримували позитивний стимул через чип. За погану гру надсилали негативний, несприятливий стимул.

Що ж у підсумку? Вже за 5 хвилин нейрони стали грати помітно краще, фактично "навчившись" цьому. Команда описала DishBrain як прорив у "синтетичному біологічному інтелекті".

Усмішка робить тебе щасливішим

Many Smiles Collaboration, очолювана Ніколасом Коулзом зі Стенфордського університету, попросила 4000 волонтерів із 19 країн усміхатися у різні способи. Дехто робив це природно, використовуючи м’язи навколо рота, інші вимушено, а третя група тримала ручку між зубами, щоб стимулювати м’язи, які ми використовуємо, коли усміхаємося.

Після цього людей попросили оцінити відчуття щастя, коли вони усміхалися і коли ні. У підсумку вчені не виявили емоційної різниці між тими, хто вимушено усміхається чи тримає ручку в зубах. Але усміхнені природньо повідомили, що почуваються трохи веселіше.

І з цього команда дослідників чомусь зробила висновок на користь "гіпотези зворотного зв’язку обличчя": якщо воно має щасливий вигляд, то людина почуватиметеся добре всередині, тоді як сумні на вигляд люди стають сумнішими й за відчуттями.

Молекули можуть бути довшими за бактерії

Фізики Університету Штутгарта оголосили про небачений прорив у науці про елементарні частинки. Вчені виявили новий тип молекулярного зв'язку між позитивним іоном і мамонтовою частинкою, відомою як атом Рідберга.