Саме про це свідчить нове дослідження астрономів – спостереження рентгенівської обсерваторії Chandra від NASA та Міжнародної обсерваторії Gemini.

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3C 297 за 9,2 мільярда світлових років від Землі поглинула сусідів

Галактика 3C 297 плаває у порожнечі приблизно за 9,2 мільярда світлових років від Землі. Дослідники виявили, що інші галактики, які існували довкола неї, злилися з найбільшою – бо 3C 297 мала найпотужніше гравітаційне тяжіння.

3C 297 зараз називають "викопною групою", оскільки вона, схоже, є завершальною фазою злиття кількох галактик, які колись були частиною скупчення. Це також найвіддаленіша зоряна скам'янілість з усіх коли-небудь виявлених.

Зона спостереження оповита хмарами палючого газу, температура якого сягає десятків мільйонів градусів – це не є нормою для самотньої галактики, але характерно для скупчення.

Про це ж свідчить поведінка квазара, який є активним галактичним ядром (AGN) скупчення. AGN, надмасивні чорні діри, поглинають пил і газ, притягнуті їхньою надзвичайною гравітацією, а потім вивергають гігантські струмені матеріалу з шаленою швидкістю. Струмінь цього квазара згенерував потужне рентгенівське випромінювання на відстані близько 140 000 світлових років, що теж є ознакою скупчення.

Але попри все це скупчення там нема! Керівниця дослідження Валентина Міссаглія з Університету Торіно в Італії прокоментувала це так: "Ми очікували побачити щонайменше дюжину галактик розміром з Чумацький Шлях, а побачили лише одну".

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Що ж, щодо 3C 297 досі є інтригуючі питання без відповідей. "Може бути складно пояснити, як Всесвіт міг створити таку систему лише через 4,6 мільярда років після Великого вибуху. Це не ламає наші уявлення про космологію, але...", – підсумував співавтор дослідження Міша Ширмер з Інституту астрономії імені Макса Планка.