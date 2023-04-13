Именно об этом свидетельствует новое исследование астрономов – наблюдение рентгеновской обсерватории Chandra от NASA и международной обсерватории Gemini.

Также интересно Ностальгия и домашняя миксология: тренды, набирающие обороты в 2023 году

3C 297 за 9,2 миллиарда световых лет от Земли поглотила соседей

Галактика 3C 297 плавает в пустоте примерно в 9,2 миллиарда световых лет от Земли. Исследователи обнаружили, что другие галактики, которые существовали вокруг нее, слились с самой большой – потому что 3C 297 имела самое мощное гравитационное тяготение.

3C 297 сейчас называют "ископаемой группой", поскольку она, похоже, является завершающей фазой слияния нескольких галактик, когда-то являвшихся частью скопления. Это также самая отдаленная звездная окаменелость из всех когда-либо обнаруженных.

Зона наблюдения окутана облаками палящего газа, температура которого достигает десятков миллионов градусов – это не является нормой для одинокой галактики, но характерно для скопления.

Об этом же свидетельствует поведение квазара, являющегося активным галактическим ядром (AGN) скопления. AGN, сверхмассивные черные дыры, поглощают пыль и газ, привлеченные их чрезвычайной гравитацией, а затем извергают гигантские струи материала с бешеной скоростью. Струя этого квазара сгенерировала мощное рентгеновское излучение на расстоянии около 140 000 световых лет, что тоже является признаком скопления.

Но при всем этом скопления там нет! Руководитель исследования Валентина Миссаглия из Университета Торино в Италии прокомментировала это так: "Мы ожидали увидеть по меньшей мере дюжину галактик размером с Млечный Путь, а увидели только одну".

Одинокая галактика, которая "съела" всех своих соседей: зрелищное видео Space.com

Что ж, по поводу 3C 297 до сих пор есть интригующие вопросы без ответов. "Может быть сложно объяснить, как Вселенная могла создать такую систему всего лишь через 4,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Это не ломает наши представления о космологии, но... ", – подытожил соавтор исследования Миша Ширмер из Института астрономии имени Макса Планка.