Відповіді можна намагатися віднайти у різні способи. Поговоримо про один із них – систему Таро. Перегляньмо, що підготував 2023 рік для українських чоловіків. Розклад Таро проаналізував для Men 24 фахівець у цій царині Олексій Ізмалков.
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Яким буде 2023 рік для чоловіків – прогноз Таро
Що буде з роботою та фінансами у 2023 – передбачення Таро / Фото Men 24
Робота
На питання щодо роботи випала карта Правосуддя, вона ж Справедливість. Цей аркан насамперед вказує на те, що в роботі буде багато офіційної тяганини: перегляд декларацій, перевірки різноманітних інстанцій, перерахунки, перегляд звітів. Може статися навіть якась структурна зміна.
Якщо ти у пошуках роботи, є пенсіонером чи просто зараз не можеш працювати через певні обставини – не переживай. Карти кажуть, що ти отримуватимеш фінансову допомогу від офіційних структур та їхню протекцію, державні виплати. Також важливо знати: карти прямо говорять про вдале офіційне працевлаштування, тобто для багатьох претендентів рік буде дійсно успішним.
Якщо ти працюєш за наймом, карти вказують тобі на два моменти. Перший – твою роботу часто перевірятимуть і ти ризикуєш застрягнути у паперовій тяганині. Другий – є чималі шанси, що ти вирішиш розрахуватися та піти геть із поточного місця роботи.
Якщо ж у тебе є свій бізнес, то у 2023 році на тебе може чекати реструктуризація. Карти радять: якщо раптом досі ти працював нелегально – чимдуж оформляй свій бізнес у рамках закону.
Карти Таро не розповідають майбутнє, але вказують найімовірніше / Фото Men 24
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Фінанси
На сферу фінансів випав аркан Верховна Жриця. Додаткові карти на цю позицію – дев'ятка мечів, туз монет та двійка чаш. У зв'язці аркани вказують, що чоловіки, попри свої страхи й побоювання, матимуть можливість побачити зелене світло у схваленні дуже бажаного значного кредиту на омріяну покупку. Втім, це може бути й позика від друзів чи просто фінансова протекція.
Якщо ти залучений до сфери медицини, психології, езотерики чи, може, працюєш на секретні служби, то 2023 рік у плані фінансів для тебе буде просто квітучий.
Для всіх інших у цьому випадку є питання. Карти радять заощаджувати гроші та сміливо приймати фінансову допомогу зі сторони – від партнерів, батьків чи держави.
Які новини будуть в особистому житті та здоров'ї у 2023 – передбачення Таро / Фото Men 24
Здоров'я
На цю позицію у нас випала карта Світ. Вона говорить, що є ризик прояву спадкових захворювань (бо Світ символізує геном).
А проте є й хороші новини – карти натякають на зачаття нового життя. Якщо ти й твоя друга половинка планували це – 2023 рік буде найвдалішим часом.
Ще Світ символізує хвороби, які передаються повітряно-крапельним шляхом (різні віруси та бактерії), тому будь максимально обережним щодо цього упродовж усього року.
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Особисте життя
Сюди у нас потрапила карта Колесо Фортуни, а це завжди – несподіваний поворот подій. Це може бути як вдала випадкова зустріч, так і важкий раптовий розрив. Також Колесо Фортуни – це карта карми, тобто для багатьох чоловіків у 2023 році питання особистого життя будуть доленосними. Додаткові карти на цю позицію: Світ, Король Мечів, Паж Мечів. У зв'язці це означатиме:
для самотніх – зустріч знакового партнера через листування (знайомство в інтернеті) або в рамках поїздки будь-куди;
для тих, хто опинився у любовному трикутнику – ти дійдеш до усвідомлення, що такий формат стосунків себе вичерпав і більше немає сенсу в них вкладатися (у підсумку ти обірвеш ці зв'язки);
для тих, хто перебуває у стабільних стосунках (зустрічаються, живуть разом, взяли шлюб), тут справді може статися зачаття дитини, яке давно планувалося, а також, хоч це і не для всіх, у 2023 році ти можеш випадково виявити якісь факти (листування, записи) у твоєї другої половини, які розкриють нечесність з її боку (розрив такого союзу більш ніж можливий).
Як загалом Таро оцінюють 2023 рік для українських чоловіків / Фото Men 24
Таро про 2023: що піде геть, а що прийде у твоє життя
З чим ти увійдеш у 2023? Знакова карта – Імператриця.
У тебе може з'явитися нова дівчина, дружина або загалом жінка, яка тебе підтримуватиме.
У 2023-й ти увійдеш у стані натхнення: з новими планами, цілями, завданнями, рубежів, яких хочеться досягти.
З чим ти вийдеш із 2023 року? Знакова карта – Повішений.
Карта переоцінки свого бачення світу та погляду на різні речі з кардинально нової для себе сторони.
Багато хто під кінець року може розтратити всі свої сили та впасти у стан застою і позиції "не чіпайте мене". Та будуть і такі, хто досягне духовного прозріння і вирішить заглибитись у питання духовності.
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Що прийде упродовж 2023 року? Знакова карта – Смерть.
Не лякайся. Це карта, яка насправді говорить про кардинальну трансформацію у твоєму житті, тобто щось у 2023 році з'явиться таке, що може повністю змінити твій лайфстайл (спосіб життя).
Також Смерть може вказувати на перетворення – новий стиль, зачіску або навіть пластичні операції. Але, на жаль, дійсно є ризик втратити когось із близьких, друзів чи знайомих.
Що ще слід знати про 2023 рік – настанови Таро / Фото Men 24
Що піде геть упродовж 2023 року? Знакова карта – Вежа.
- "Вже зробив понад два десятки розкладів, і дуже часто для українців випадає саме ця карта: Вежа", – зауважив фахівець. А у контексті питання це – відхід руйнувань, завершення бойових дій і закінчення війни.
- Карта в особистісному розрізі вказує, що з твого життя піде те, що тебе руйнувало. Це можуть бути токсичні друзі, гіркі стосунки, залежності (наприклад, від куріння), нелюба робота тощо.
Таро про 2023: карта року та урок року
Несподіванка року. Знакова карта – Відлюдник.
- Додаткові карти: вісімка монет, десятка чаш та шістка монет – аркани, які говорять, що несподівана пенсія чи відпустка своїм коштом – реальна перспектива.
- Так само як і, скажімо, несподівана фінансова допомога від родини. Наприклад, якщо ти тривалий час намагався закрити якісь кредити та борги, у 2023 році тобі раптово з цим допоможуть.
2023 – урок і порада року, а також карта року за Таро / Фото Men 24
Карта року. Однозначно – Колісниця.
- Це завжди про рух уперед, зміну місця проживання, переїзди до інших міст та країн. Може виникнути питання придбання нового автомобіля чи іншого транспортного засобу.
- Але загалом це карта прориву, руху, досягнення нових результатів.
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Урок року. Знакова карта – Сонце.
- Головне, що тобі потрібно буде винести з 2023 року – це надія. Всупереч будь-яким ситуаціям, які стаються у житті, і попри те, якою темною здається ніч, ніколи не опускай руки й ніколи не здавайся.
- Плекай надію і помічай добре навіть у поганому.
Порада року. Знакова карта – Помірність.
- Це карта балансу та рівноваги. У 2023 році намагайся підходити до всіх питань виважено та мудро, приймай рішення за допомогою аналізу, а не емоцій.
- І, зрештою, все буде добре!