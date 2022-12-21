Відповіді можна намагатися віднайти у різні способи. Поговоримо про один із них – систему Таро. Перегляньмо, що підготував 2023 рік для українських чоловіків. Розклад Таро проаналізував для Men 24 фахівець у цій царині Олексій Ізмалков.

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Яким буде 2023 рік для чоловіків – прогноз Таро



Що буде з роботою та фінансами у 2023 – передбачення Таро / Фото Men 24

Робота

На питання щодо роботи випала карта Правосуддя, вона ж Справедливість. Цей аркан насамперед вказує на те, що в роботі буде багато офіційної тяганини: перегляд декларацій, перевірки різноманітних інстанцій, перерахунки, перегляд звітів. Може статися навіть якась структурна зміна.

Якщо ти у пошуках роботи, є пенсіонером чи просто зараз не можеш працювати через певні обставини – не переживай. Карти кажуть, що ти отримуватимеш фінансову допомогу від офіційних структур та їхню протекцію, державні виплати. Також важливо знати: карти прямо говорять про вдале офіційне працевлаштування, тобто для багатьох претендентів рік буде дійсно успішним.

Якщо ти працюєш за наймом, карти вказують тобі на два моменти. Перший – твою роботу часто перевірятимуть і ти ризикуєш застрягнути у паперовій тяганині. Другий – є чималі шанси, що ти вирішиш розрахуватися та піти геть із поточного місця роботи.

Якщо ж у тебе є свій бізнес, то у 2023 році на тебе може чекати реструктуризація. Карти радять: якщо раптом досі ти працював нелегально – чимдуж оформляй свій бізнес у рамках закону.



Карти Таро не розповідають майбутнє, але вказують найімовірніше / Фото Men 24

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Фінанси

На сферу фінансів випав аркан Верховна Жриця. Додаткові карти на цю позицію – дев'ятка мечів, туз монет та двійка чаш. У зв'язці аркани вказують, що чоловіки, попри свої страхи й побоювання, матимуть можливість побачити зелене світло у схваленні дуже бажаного значного кредиту на омріяну покупку. Втім, це може бути й позика від друзів чи просто фінансова протекція.

Якщо ти залучений до сфери медицини, психології, езотерики чи, може, працюєш на секретні служби, то 2023 рік у плані фінансів для тебе буде просто квітучий .

Для всіх інших у цьому випадку є питання. Карти радять заощаджувати гроші та сміливо приймати фінансову допомогу зі сторони – від партнерів, батьків чи держави.



Які новини будуть в особистому житті та здоров'ї у 2023 – передбачення Таро / Фото Men 24

Здоров'я

На цю позицію у нас випала карта Світ. Вона говорить, що є ризик прояву спадкових захворювань (бо Світ символізує геном).

А проте є й хороші новини – карти натякають на зачаття нового життя. Якщо ти й твоя друга половинка планували це – 2023 рік буде найвдалішим часом.

Ще Світ символізує хвороби, які передаються повітряно-крапельним шляхом (різні віруси та бактерії), тому будь максимально обережним щодо цього упродовж усього року.

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Особисте життя

Сюди у нас потрапила карта Колесо Фортуни, а це завжди – несподіваний поворот подій. Це може бути як вдала випадкова зустріч, так і важкий раптовий розрив. Також Колесо Фортуни – це карта карми, тобто для багатьох чоловіків у 2023 році питання особистого життя будуть доленосними. Додаткові карти на цю позицію: Світ, Король Мечів, Паж Мечів. У зв'язці це означатиме:

для самотніх – зустріч знакового партнера через листування (знайомство в інтернеті) або в рамках поїздки будь-куди;

для тих, хто опинився у любовному трикутнику – ти дійдеш до усвідомлення, що такий формат стосунків себе вичерпав і більше немає сенсу в них вкладатися (у підсумку ти обірвеш ці зв'язки);

для тих, хто перебуває у стабільних стосунках (зустрічаються, живуть разом, взяли шлюб), тут справді може статися зачаття дитини, яке давно планувалося, а також, хоч це і не для всіх, у 2023 році ти можеш випадково виявити якісь факти (листування, записи) у твоєї другої половини, які розкриють нечесність з її боку (розрив такого союзу більш ніж можливий).



Як загалом Таро оцінюють 2023 рік для українських чоловіків / Фото Men 24

Таро про 2023: що піде геть, а що прийде у твоє життя

З чим ти увійдеш у 2023? Знакова карта – Імператриця.

У тебе може з'явитися нова дівчина, дружина або загалом жінка, яка тебе підтримуватиме.

У 2023-й ти увійдеш у стані натхнення: з новими планами, цілями, завданнями, рубежів, яких хочеться досягти.

З чим ти вийдеш із 2023 року? Знакова карта – Повішений.

Карта переоцінки свого бачення світу та погляду на різні речі з кардинально нової для себе сторони.

Багато хто під кінець року може розтратити всі свої сили та впасти у стан застою і позиції "не чіпайте мене". Та будуть і такі, хто досягне духовного прозріння і вирішить заглибитись у питання духовності.

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Що прийде упродовж 2023 року? Знакова карта – Смерть.

Не лякайся. Це карта, яка насправді говорить про кардинальну трансформацію у твоєму житті, тобто щось у 2023 році з'явиться таке, що може повністю змінити твій лайфстайл (спосіб життя).

Також Смерть може вказувати на перетворення – новий стиль, зачіску або навіть пластичні операції. Але, на жаль, дійсно є ризик втратити когось із близьких, друзів чи знайомих.



Що ще слід знати про 2023 рік – настанови Таро / Фото Men 24

Що піде геть упродовж 2023 року? Знакова карта – Вежа.

"Вже зробив понад два десятки розкладів, і дуже часто для українців випадає саме ця карта: Вежа", – зауважив фахівець. А у контексті питання це – відхід руйнувань, завершення бойових дій і закінчення війни.

Карта в особистісному розрізі вказує, що з твого життя піде те, що тебе руйнувало. Це можуть бути токсичні друзі, гіркі стосунки, залежності (наприклад, від куріння), нелюба робота тощо.

Таро про 2023: карта року та урок року

Несподіванка року. Знакова карта – Відлюдник.

Додаткові карти: вісімка монет, десятка чаш та шістка монет – аркани, які говорять, що несподівана пенсія чи відпустка своїм коштом – реальна перспектива.

Так само як і, скажімо, несподівана фінансова допомога від родини. Наприклад, якщо ти тривалий час намагався закрити якісь кредити та борги, у 2023 році тобі раптово з цим допоможуть.



2023 – урок і порада року, а також карта року за Таро / Фото Men 24

Карта року. Однозначно – Колісниця.

Це завжди про рух уперед, зміну місця проживання, переїзди до інших міст та країн. Може виникнути питання придбання нового автомобіля чи іншого транспортного засобу.

Але загалом це карта прориву, руху, досягнення нових результатів.

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Урок року. Знакова карта – Сонце.

Головне, що тобі потрібно буде винести з 2023 року – це надія. Всупереч будь-яким ситуаціям, які стаються у житті, і попри те, якою темною здається ніч, ніколи не опускай руки й ніколи не здавайся.

Плекай надію і помічай добре навіть у поганому.

Порада року. Знакова карта – Помірність.