Ось кілька порад, які слід враховувати, якщо ви хочете провести незабутній час у басейні. Власне, у теплу пору року секс у басейні може стати не просто спокусливою забавою. А буквально порятунком від спеки.

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Звернемо увагу на те, що ми не закликаємо до заняття сексом у публічних басейнах. Пам'ятайте про те, що ваші інтимні втіхи не мають порушувати громадський порядок. Далі ми озвучимо кілька моментів, на які варто звернути увагу.

1. Спробуйте складні позиції

Завдяки принципу плавучості, коли мова йде про воду, в басейні можна спробувати деякі з найскладніших сексуальних позицій. Ти можеш легко підхопити свою партнерку та переміщати її навколо, і ви обоє будете відчувати себе невагомими.



Можна спробувати використати складні позиції / Фото prostooleh

2. Візьміть лубриканти з собою

Секс у воді не завжди приносить задоволення, особливо для приймаючої сторони. Усе тому, що вода позбавляє піхву природного мастила і може призвести до саден, розривів шкіри, дріжджової інфекції або бактеріального вагінозу. Ось чому важливо мати при собі лубрикант. Презерватив також допоможе. До слова, лубрикант має бути винятково на силіконовій основі.

3. Не займатися сексом, якщо ви не вмієте плавати

Якщо ви не вмієте плавати, то вам ні в якому разі не варто намагатися займатися сексом у воді. Це дозволить уникнути ризиків, з якими ви можете стикатися під час інтимної зустрічі у воді.

4. Використовуйте приватні басейни

Якщо ви думали, що можете займатися сексом у громадському басейні, то ви помилялися, тому що громадські басейни найбрудніші! Вони вкрай негігієнічні. Тому користуйтеся приватними басейнами, а якщо є можливість, забронюйте віллу з басейном, щоб отримати найкращі враження. Ви отримаєте і приватність, і гігієну!



В ідеалі займатися сексом у приватному басейні / Фото freepik

5. Перевірте рівень хлору

Буде краще, якщо ви зайдете в басейн, який не містить хімічних речовин, таких як хлор, тому що вони будуть безпосередньо торкатися вашої шкіри й інтимних частин. Ти ж пам'ятаєш, що під час сексу вода також потраплятиме всередину ваших тіл. Не виключено, що можуть виникнути подразнення або інші проблеми, яких би хотілося уникнути.

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Секс у басейні може принести неабияке задоволення. Але тут головне підійти до цього питання з розумом і заздалегідь підготуватися. Таким чином вдасться не лише класно провести час, а й уникнути не надто приємних наслідків.