Вот несколько советов, которые следует учитывать, если вы хотите провести незабываемое время в бассейне. Собственно, в теплое время года секс в бассейне может стать не просто соблазнительной забавой. А буквально спасением от жары.

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Обратим внимание на то, что мы не призываем к занятию сексом в публичных бассейнах. Помните о том, что ваши интимные утехи не должны нарушать общественный порядок. Далее мы озвучим несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

1. Попробуйте сложные позиции

Благодаря принципу плавучести, когда речь идет о воде, в бассейне можно попробовать некоторые из самых сложных сексуальных позиций. Ты можешь легко подхватить свою партнершу и перемещать ее вокруг, и вы оба будете чувствовать себя невесомыми.



Можно попробовать использовать сложные позиции / Фото prostooleh

2. Возьмите лубриканты с собой

Секс в воде не всегда доставляет удовольствия, особенно для принимающей стороны. Все потому, что вода лишает влагалище природной смазки и может привести к ссадинам, разрывам кожи, дрожжевой инфекции или бактериальному вагинозу. Вот почему важно иметь при себе лубрикант. Презерватив тоже поможет. К слову, лубрикант должен быть исключительно на силиконовой основе.

3. Не заниматься сексом, если вы не умеете плавать

Если вы не умеете плавать, то вам ни в коем случае не следует пытаться заниматься сексом в воде. Это позволит избежать рисков, с которыми вы можете сталкиваться во время интимной встречи в воде.

4. Используйте частные бассейны

Если вы думали, что можете заниматься сексом в общественном бассейне, то вы ошибались, потому что общественные бассейны самые грязные! Они крайне негигиеничны. Поэтому пользуйтесь частными бассейнами, а если есть возможность, забронируйте виллу с бассейном, чтобы получить лучшие впечатления. Вы получите и конфиденциальность, и гигиену!



В идеале заниматься сексом в частном бассейне / Фото freepik

5. Проверьте уровень хлора

Будет лучше, если вы зайдете в бассейн, не содержащий химических веществ, таких как хлор, потому что они будут непосредственно касаться вашей кожи и интимных частей. Ты помнишь, что во время секса вода также будет попадать внутрь ваших тел. Не исключено, что могут возникнуть раздражения или другие проблемы, которых хотелось бы избежать.

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Секс в бассейне может доставить большое удовольствие. Но здесь главное подойти к этому вопросу с умом и заранее подготовиться. Таким образом, удастся не только классно провести время, но и избежать не слишком приятных последствий.