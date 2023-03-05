Далі ми назвемо кілька вагомих причин, чому секс з колишньою – провальна ідея. Вирішувати, звичайно ж, тобі. Але тільки не кажи потім, що ми не попереджали.

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1. Прив'язаність

Секс з колишнім партнером може розпалити почуття емоційної прив'язаності. А ще він може призвести до плутанини й образ. Особливо це трапляється, якщо одна людина сподівається на примирення, а інша не поділяє цих почуттів. Багато людей не в змозі відпустити партнера. І ці почуття стають глибшими. А інтимна зустріч їх лише підживлює.



Ти можеш знову до неї прив'язатися / Фото gpointstudio

2. Хибна надія

З попереднього пункту випливає цей. Секс після розставання може дати хибну надію на примирення. Це може бути шкідливо, якщо хтось один не зацікавлений у тому, щоб знову бути разом. Відомо багато випадків, коли для когось одного або і двох хибна надія могла наробити чимало біди.

3. Ризик інфікування

Якщо кожен з вас або хтось один мав сексуальних партнерів після розставання, існує ризик підхопити інфекції, що передаються статевим шляхом. Тож у цьому випадку слід, якщо і погоджуватися на секс, то лише з контрацептивами.

4. Відкладене завершення

Секс після розставання може не дати бажаного результату. Він може затягнути процес загоєння рани та затримати прийняття того, що між вами все закінчено. Тож варто подумати двічі, чи потрібно це кожному з вас.



Твоя одержимість нею може зрости після сексу / Фото freepik.diller

5. Нездорові моделі

Секс після розставання може увічнити нездорові моделі поведінки, включаючи інтимну близькість як спосіб впоратися з емоційним болем. Або ж як варіант для маніпуляції колишнім партнером. Так робити точно не варто.

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Погоджуватися на секс з колишньою чи ні – твій вибір. Ми застерегли тебе та підсвітили ті проблеми, з якими ти можеш зіткнутися. Пам'ятай про те, що у цьому випадку це не просто якась інтрижка або секс на одну ніч. Можливо, між вами знову спалахне іскра. Можливо, це буде круто. А, можливо, це завдасть вам ще більше болю.