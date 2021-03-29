Миссионерскую позицию считают одной из самых скучных. И причина здесь проста: большинство мужчин используют одинаковые колебания взад-вперед, не позволяют получить максимум удовольствия. К твоему вниманию 5 техник Камасутры, которые помогут прокачать миссионерскую позу.

Существуют интересные способы усовершенствовать секс в миссионерской позиции. Возьми их на вооружение, чтобы вы вместе со своей партнершей полюбили ее еще больше.

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5 техник Камасутры для секса в миссионерской позе

1. Сбивание

Возьмись за основание пениса. Затем двигай им по кругу во влагалище своей партнерши.

Чувствительность стенок влагалища варьируется в различных областях. Поэтому с помощью круговых движений можно положительно повлиять на процесс получения удовольствия. Особенно актуальным будет этот совет для мужчин со сравнительно тонким пенисом.

2. Растирание

Часто мужчины пытаются после проникновения в миссионерской позиции уделять максимум внимания передней стенке влагалища. Мол, там же точка G, то зачем распыляться? Но не всем женщинам нравится однообразие. Тебе нужно пытаться "тереться" не только о переднюю стенку влагалища, но и заднюю.

Для этого в миссионерской позиции толкай пенис вниз, а не вверх. Делай толчки короткими и острыми, а не пытайся окунуться максимально глубоко.



Старайся стимулировать клитор во время секса в миссионерской позе / Фото Cosmo

3. Пирсинг

Попроси свою партнершу, чтобы она опустила ноги, лежа на спине. Встань над ней так, чтобы твоё тело было выше, чем обычно. Твои плечи должны быть на одной линии с ее головой. Когда ты входишь и выходишь, твой пенис будет скользить вперед и назад по ее клитору, обеспечивая дополнительную стимуляцию.

Рекомендуем делать это медленно и легко. Ты же помнишь, что клитор не нужно безумно и агрессивно тереть.

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4. Удар вепра

Когда ты входишь и выходишь в миссионерской позе, направь свой пенис влево или вправо, предоставляя постоянное давление на одну сторону ее влагалища.

Исследования свидетельствуют о том, что у большинства женщин одна сторона более чувствительна, чем другая. Поэтому тебе нужно экспериментировать, определив, какую именно сторону нужно стимулировать максимально.



Направляй свой пенис влево или вправо, стимулируя стенку влагалища / Фото depositphotos

5. Спортинг воробья

Делай быстрые неглубокие движения внутрь и наружу, не выходя полностью.

​ Для многих женщин первые несколько сантиметров влагалища наиболее чувствительны. Поэтому не нужно входить на полную, пытаясь подарить удовольствие.

Возьми на вооружение эти техники, чтобы получать и дарить максимум удовольствия во время секса. Вам вдвоем однозначно понравится!