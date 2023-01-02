Men 24 нагадує, що в Україні діє воєнний стан, а в більшості областей – комендантські години. У кожній вони починаються та закінчуються по-різному. Але об'єднує їх усіх одне: без дозволу чи поважної причини перебувати на вулиці під час комендантської години не варто.

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Гаразд, але що ж тоді робити у випадках, коли у тебе є ймовірність зустрітися на секс на одну ніч. У буквальному значенні цих слів. Секс. На одну. Ніч. Погоджуватися на нього?

Плюси сексу на одну ніч

1. Знайомство не було даремне

Перший і найочевидніший плюс стосується того, що ваше знайомство таки не було марним. Не дарма ж ти у мережі з нею кілька днів обговорював Ніцше та міркував над тим, чому цьогоріч в Україні аномально тепла зима.



Секс на одну ніч – вдале продовження знайомства / Фото Drazen Zigic

Тож з відчуттям того, що ти не просто так докладав зусиль, можна сміливо погоджуватися на секс на одну ніч. Але тут є одне "але". Про нього ми розповімо далі.

2. Можливість влаштувати секс-марафон

Секс на одну ніч, якщо ми говоримо реально про ніч, має ще одну суттєву перевагу. Вам практично не потрібно поспішати. Це якісна відмінність, якщо порівнювати з ситуаціями, коли у вас на все про все якихось дві години. За цей час і чай випити треба, і про прелюдію не забути. І душ прийняти, якщо по графіку така можливість буде.

Ясна річ, що зовсім необов'язково організовувати цей секс-марафон. Але більші часові рамки дозволяють не підганяти себе та партнерку. У вас буде можливість більше часу насолоджуватися процесом, вивчати тіла. Не забувай, що ви майже нічого – якщо не взагалі нічого – не знаєте один про одного.

3. Можливість зав'язати стосунки

Не завжди секс на одну ніч закінчується під ранок. Іноді буває так, що він може дати початок майбутнім стосункам. Можливо, ви виявите, що вам не лише класно займатися сексом, а й проводити час разом упродовж тривалішого відтинку часу.



Секс на одну ніч може стати початком стосунків / Фото standret

Ясна річ, що за ніч не відчуєш усього. Але слід же розуміти, що іноді і кількох годин достатньо, щоб збагнути, чи комфортно та класно тобі поруч з тією чи іншою панянкою.

Чому секс на одну ніч зараз – зло

1. З підводного човна не втекти

Це важливий момент, який варто передбачити. Може бути так, що між вами сексуальна іскра не розпалиться. Що це означає? Те, що ти не зможеш покинути її оселю, якщо ти заїхав до неї. Якщо ж вона стала твоєю гостею, то не відправляти ж її на вулицю в очікуванні завершення комендантської години?

Що робити у такому випадку? Ми рекомендуємо перед такою зустріччю обговорити План Б та План В. Ми всі дорослі та чудово розуміємо, що щось може піти не за планом. І якщо для неї в цьому немає нічого критичного, то можеш видихнути. Ви до ранку можете дивитися фільми або просто спробувати піти спати удвох. Можливо, на вас очікує яскравий секс зранку.

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Секс на одну ніч може бути дуже класним для вас обох. А може бути справжнім фіаско. Хай там як, відмовлятися від такої зустрічі не варто. Головне в такому випадку віддати перевагу легкій і розважливій партнерці. Це дозволить не зіпсувати ані собі, ані їй настрій у випадку, якщо щось піде не за планом.