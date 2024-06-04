Действительно, люди проводят много времени на рабочих местах. Поэтому неизбежно, что сексуальное влечение рано или поздно делает свое дело. Да, это немного рискованно, но можно попробовать воспринять эту идею – с юмором.
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Именно с ним написали свою книгу "Как заниматься сексом на работе" Матс и Энцо (по понятным причинам, это не настоящие имена). Эта книга – первое практическое пособие о сексе на работе (посвященное, к слову, Биллу Клинтону).
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- Подготовь почву. Нейтрализуй все возможные опасности разоблачения. Например, надо найти все камеры наблюдения, выяснить, во сколько приходит курьер, во сколько обычно заходит коллега, чтобы спросить, не хочешь ли ты кофе, и далее в том же направлении.
- Носи соответствующую одежду. Которая легко снимается и одевается. Если необходимо, можно вложить немного денег в новую одежду или отремонтировать имеющуюся, заменив пуговицы на липучки, а неудобные молнии на другие, которые работают плавно.
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- Практикуй простые сексуальные позы. Не будь слишком креативным или рискованным в выборе позы, такое лучше практикуй за пределами офиса.
- Правильно одевайся. Оттачивай свою технику одевания и раздевания, чтобы не допускать ошибок, которые выдадут тебя в момент истины.
- Оставляй все, как было. После действа потрать несколько минут на то, чтобы проверить, нет ли заметных следов – жидкости на столах или на теле или одежде.
- Признай, когда тебя поймали. Признай с достоинством. И не пытайся придумать жалкое оправдание. Есть большая вероятность, что, даже если тебе будет стыдно и ты будешь иметь строгий выговор и годы шуток, ты все же сохранишь работу без особых проблем.