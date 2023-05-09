Хай там як, але є пари, яким подобається секс винятково при світлі. І ми поділимося 5 коротенькими розповідями тих, хто не любить займатися коханням у темряві. Гайда дізнаватися, чому їм подобається залишати світло увімкненим.

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1. Що тут приховувати?

Ми з дружиною кохаємо одне одного незалежно від наших форм, і нам подобається бачити одне одного під час заняття коханням,

– каже один з чоловіків.

Він розповів, що його партнерка ніколи не переймалася наявністю світла та зробила його впевненим у тому, що з його тілом все гаразд. Тож для цієї пари наявність світла навіть більш комфортна під час сексу, ніж його відсутність.

2. Мені подобається бачити, що я роблю

"Моя дружина любить ніжні і точні дотики в певних гарячих точках. Це викликає у мене бажання займатися сексом з увімкненим світлом просто тому, що я можу бачити, що я роблю з нею в усіх правильних напрямках. І, звичайно, коли я торкаюся її дуже добре, мені подобається дивитися, як вона отримує задоволення", – каже інший співрозмовник.

3. Це безпечніше

А ось інша респондентка розповіла, що вона з партнером ретельно ставляться до використання засобів захисту під час сексу. Вони стежать за тим, щоб презерватив був ціли. А ще їм подобається порядок у спальні. Натомість наосліп, коли навколо темно, є шанси за щось зачепитися або наткнутися на щось, що може зіпсувати приємні відчуття.



Секс при світлі деякі пари вважають безпечнішим / Фото cookie_studio

4. Ми обоє не бачимо без окулярів

"В окулярах ми завжди починаємо сміятися через деякий час, і до того ж ми не хочемо зламати їх або порушити динаміку. Тому ми з моїм партнером любимо вмикати світло і знімати окуляри, щоб мати уявлення про те, що відбувається. Знаю, це звучить дуже смішно, але світло для нас – це благословення", – зізнається інша жінка.

5. Вираз обличчя має значення

Збудження для різних людей відбувається по-різному. А для мене, я надто сильно збуджуюсь, коли бачу вираз обличчя свого коханого, коли роблю щось з ним. Якщо я бачу його обличчя, мені стає зрозуміліше, що я роблю правильно,

– додала інша співрозмовниця.

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Кожен з нас сам визначає, який формат сексу приносить більше задоволення. При світлі, чи в темряві. Головне, щоб вам було класно, приємно і ви насолоджувалися один одним сповна.