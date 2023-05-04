Секс – не лише приємне заняття. Воно ще й надзвичайно корисне. І, як з'ясували науковці, однозначно має вплив на стосунки.

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Чи важливий секс у стосунках?

Регулярні статеві стосунки мають кілька переваг для здоров'я. За даними Клівлендської клініки, секс знімає стрес, покращує сон і зміцнює імунну систему. Крім того, дослідження показали, що чим менше ви займаєтеся сексом, тим більша ймовірність того, що ви розійдетеся. Але чи варто бити на сполох, якщо секс є, але його не так уже й багато?

Реальність така, що секс у стосунках настільки важливий, наскільки ви про нього говорите. Хвилюватися варто тоді, коли є розбіжності в тому, як ти і твоя партнерка цінують секс у стосунках.

Варто подумати про секс як про будь-яку іншу спільну цінність: якщо один з партнерів дуже хоче колись мати дитину, а інший – ні, пара може не скластися. Це ж стосується сексу.

"Якщо хтось вважає його дуже важливим, а інший – ні, у них будуть проблеми", – каже Ніколь Прауз, доктор філософії, засновниця компанії Liberos.



В ідеалі ви повинні мати однаковий рівень бажання сексу / Фото lookstudio

Що робить для одних секс важливішим

Розбіжності в тому, як партнери цінують секс, можуть бути зумовлені багатьма факторами. Зокрема, мовиться про їхній рівень лібідо. За даними Клівлендської клініки, на бажання займатися сексом можуть впливати: психічний і фізичний стан здоров'я, вік, стрес, прийом ліків, гормональний дисбаланс.

Різні моделі бажання також можуть призвести до того, що дехто хоче сексу частіше. Бажання може бути спровоковане твоїм оточенням або просто виникати випадково.

Близько 75% цисгендерних чоловіків відчувають так зване спонтанне бажання, тобто вони можуть просто йти вулицею і раптом подумати: "О, секс, я хочу цього",

– каже експертка з сексу Рейчел Райт.

Інші 25% відчувають те, що називається реактивним або контекстуальним бажанням. Це означає, що певний стимул викликає стрибок сексуального потягу. Це може бути те, що "весь посуд вимитий", "діти поїхали", "ми у відпустці". Це речі, каже Райт, створюють контекст, в якому думки про секс виникають самі.

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Секс важливий для побудови щасливих і гармонійних стосунків. Але вони явно не можуть триматися лише на ньому. Не соромтеся говорити про секс. Визначте, скільки його потрібно кожному з вас. І якщо виникають певні розбіжності, то шукайте спільний знаменник, щоб кожна зі сторін була задоволена.

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