Так, поки що ми маємо лише суборбітальний космічний туризм – короткі польоти, що дають туристу кілька хвилин у космосі та невагомості. Та набагато триваліші польоти не за горами – і тоді часу вистачатиме на все. Цікаво, компанії, які займаються космотурами, підготуються належним чином до цього?

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Секс та вагітність у космосі: коли, а не якщо

Що нас чекає? Зарезервовані рейси, довгі списки пасажирів для приватних польотів навколо Місяця, космічні кораблі на десятки окремих кают? Можливо. Вже факт, що космічні подорожі більше не зарезервовані для професійних астронавтів.

Отже, упродовж наступних десяти років можемо очікувати й на перший секс у космосі. Та не сама сексуальна взаємодія формує інтерес, а більше те, чи призведе вона до зачаття дитини.

З десятиліть польотів ми вже знаємо, що невагомість і підвищений рівень іонізуючого випромінювання мають глибокий вплив на організм. Але не знаємо, як це вплине на фізіологічні процеси репродукції. Тому пасажирам не дозволять сісти на борт, якщо вже відомо, що вони вагітні.

Тому пасажирам не дозволять сісти на борт, якщо вже відомо, що вони вагітні. Астронавти страждають від втрати м'язової та кісткової маси, оскільки їхні тіла не протистоять силам гравітації. На Землі гравітація впливає на розподіл рідин в організмі, таких як кров. Відсутність гравітації може призвести до підвищення тиску всередині черепа, що може зробити зір нечітким і навіть змінити структуру мозку.

може призвести до підвищення тиску всередині черепа, що може зробити зір нечітким і навіть змінити структуру мозку. Обмежені експерименти на мишачих ембріонах, серед них і з використанням мініінкубатора на супутнику, показали зміни в життєздатності ембріонів після їх перебування в космосі. Знання ж про вплив на репродуктивну функцію людини фактично дорівнюють нулю – але можна припустити, що наслідки будуть.

Таким чином, маємо невідомий потенціал аномалій розвитку людських ембріонів, зачатих у космосі. Також в умовах невагомості може бути підвищений ризик позаматкової вагітності (коли ембріон прикріплюється поза маткою, наприклад, у маткових трубах).

Ба більше, навіть якщо космічні туристи використають контрацепцію, ми не можемо бути впевнені, що вона буде настільки ж ефективною за межами Землі. Не було жодних досліджень щодо того, як на контрацептиви впливатиме космічне середовище.

Хто відповідальний? Для індустрії космічного туризму є комерційні ризики судових розглядів, репутаційних збитків та фінансових втрат, якщо люди зачинатимуть дітей під час космічних польотів, а також виникатимуть етичні питання та питання репродуктивних прав.



А проте наразі є мало свідчень, що сектор космотуризму щось робить для зменшення цих ризиків. Не кажучи вже про ризик сексуального насильства в космосі, коли жертва може опинитеся у фізичній пастці.