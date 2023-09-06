Да, пока у нас есть лишь суборбитальный космический туризм – короткие полеты, дающие туристу несколько минут в космосе и невесомости. Но гораздо более длительные полеты не за горами – и тогда времени будет хватать на все. Интересно, компании, занимающиеся космотурами, подготовятся должным образом к этому?

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Секс и беременность в космосе: когда, а не если

Что ждет нас? Зарезервированные рейсы, длинные списки пассажиров для частных полетов вокруг Луны, космические корабли на десятки отдельных кают? Возможно. Уже факт, что космические поездки больше не зарезервированы для профессиональных астронавтов.

Итак, в течение следующих десяти лет можем ожидать и первого секса в космосе. Но не само сексуальное взаимодействие формирует интерес, а больше то, приведет ли оно к зачатию ребенка.

После десятилетий полетов мы уже знаем, что невесомость и повышенный уровень ионизирующего излучения оказывают глубокое влияние на организм. Но не знаем, как это повлияет на физиологические процессы репродукции. Поэтому пассажирам не разрешат сесть на борт, если уже известно, что они беременны.

Поэтому пассажирам не разрешат сесть на борт, если уже известно, что они беременны. Астронавты страдают потерей мышечной и костной массы, поскольку их тела не противостоят силам гравитации. На Земле гравитация оказывает влияние на распределение жидкостей в организме, таких как кровь. Отсутствие гравитации может привести к повышению давления внутри черепа, что может сделать зрение нечетким и даже изменить структуру мозга.

может привести к повышению давления внутри черепа, что может сделать зрение нечетким и даже изменить структуру мозга. Ограниченные эксперименты на мышиных эмбрионах, в том числе и с использованием мини-инкубатора на спутнике, показали изменения в жизнеспособности эмбрионов после их нахождения в космосе. Знания же о влиянии на репродуктивную функцию человека фактически равны нулю – но можно предположить, что последствия будут.

Таким образом, есть неизвестный потенциал аномалий развития человеческих эмбрионов, зачатых в космосе. Также в условиях невесомости может быть повышенный риск внематочной беременности (когда эмбрион прикрепляется вне матки, например, в маточных трубах).

Более того, даже если космические туристы используют контрацепцию, мы не можем быть уверены, что она будет столь же эффективна за пределами Земли. Не было никаких исследований относительно того, как на контрацептивы будет влиять космическая среда.

Кто ответственен? Для индустрии космического туризма есть коммерческие риски судебных разбирательств, репутационных убытков и финансовых потерь, если люди будут зачинать детей во время космических полетов, а также будут возникать этические вопросы и вопросы репродуктивных прав.



Однако пока есть мало свидетельств, что сектор космотуризма что-то делает для уменьшения этих рисков. Не говоря уже о риске сексуального насилия в космосе, когда жертва может оказаться в физической ловушке.