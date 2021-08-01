Футбольный клуб "Венеция" за почти 20 лет снова поднялась в высшую лигу итальянского футбола. После финансовых трудностей клуб технически выпал из профессионального футбола, перейдя в Серию D, четвертую в пирамиде итальянской ассоциации. Но все меняется к лучшему. Об этом свидетельствует также обновленная форма клуба, представленная сексуальной греческой моделью.

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Футбольный клуб "Венеция" представил новую форму

Kappa представил обновленную форму для футбольного клуба "Венеция". На ее создание вдохновила сама Венеция. Футболка украшена знаменитыми звездами базилики Сан-Марко, изложенными в форме буквы "V". Кто бы сомневался. Но максимум внимания привлекла к себе не так эта буква, как модель, которая представила миру обновленную футболку клуба.

Пройдемся дальше по самой форме. Текстура на основе футболки черпает вдохновение в венецианских стенах у лагун вокруг Венеции. Золото – дань историческим церквям и искусству города. Знаковый логотип Kappa можно увидеть не только на груди, но и на плечах.

Но чего бы стоила эта форма, если бы для ее съемки не пригласили Теописти? Вот и мы так подумали. Будем откровенны, найти ее было очень непросто. Но есть же добрые люди в комментариях в инстаграме. Поэтому нам удалось не только заглянуть на инстаграм модели, но и поделиться с тобой горячими ее фотографиями.

Горячие фото модели, которая представила форму клуба "Венеции"



Теописти сотрудничает с модельным агентством в Афинах / Фото с инстаграма Теописти



Обожает красавица сниматься в откровенных образах / Фото с инстаграма Теописти



Роскошная фигура модели будоражит пользователей сети / Фото с инстаграма Теописти



Оголяться для Теописти – нормальное явление / Фото с инстаграма Теописти



На Теописти в инстаграме подписались более 50 тысяч пользователей / Фото с инстаграма Теописти



В воде Теописти чувствует себя, как настоящая русалка / Фото с инстаграма Теописти



Каждый пост Теописти вызывает неподдельный восторг / Фото с инстаграма Теописти



Подпишись на Теописти, чтобы приобщиться к ее армии поклонников / Фото с инстаграма Теописти

Не будем уникальными, призвав тебя подписаться на Теописти. Это позволит тебе не пропустить свежую порцию горяченького от сексуальной модели!