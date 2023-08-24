Несумісність означає, що ви у парі не на одній хвилі, не бажаєте одних і тих самих речей одночасно або не маєте однакових планів чи уявлень про те, чого хочете. А проте несумісність, як сексуальну, так і будь-яку іншу, можна виправити, якщо обоє готові піти на певні компроміси задля рішення, яке обох влаштує.

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Що таке сексуальна несумісність і як її визначити

Сексуальна несумісність, як і будь-який інший вид несумісності, означає, що люди не синхронізовані через різні сексуальні бажання, різні ритми життя або різні пріоритети.

Ознаки сексуальної несумісності можуть бути такі:

Ви у парі зазвичай не хочете сексу одночасно.

Ви вважаєте секс неважливим.

Секс сприймаєте як рутинну роботу, яку потрібно виконати.

Відчуваєте дискомфорт, коли порушуєте цю тему.

Усе є пріоритетом, окрім проведення часу разом.

Брак спілкування.

Багато часу між сексуальними контактами.

Ви не відчуваєте емоційної присутності під час сексу.

Немає жодного оргазму, ніколи.

Що можна зробити, щоб виправити сексуальну несумісність

Люди не народжуються сумісними з усіма, тому стосунки працюють і покращуються з часом. Те ж можна сказати й про секс. Факт несумісності не означає, що потрібно кидати партнера і шукати іншого, а означає лише те, що потрібно трохи попрацювати, щоб змінити ситуацію на краще.



Якщо працювати зі стосунками, то сексуальну несумісність можна усунути / Фото freepik