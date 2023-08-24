Несумісність означає, що ви у парі не на одній хвилі, не бажаєте одних і тих самих речей одночасно або не маєте однакових планів чи уявлень про те, чого хочете. А проте несумісність, як сексуальну, так і будь-яку іншу, можна виправити, якщо обоє готові піти на певні компроміси задля рішення, яке обох влаштує.
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Що таке сексуальна несумісність і як її визначити
Сексуальна несумісність, як і будь-який інший вид несумісності, означає, що люди не синхронізовані через різні сексуальні бажання, різні ритми життя або різні пріоритети.
Ознаки сексуальної несумісності можуть бути такі:
- Ви у парі зазвичай не хочете сексу одночасно.
- Ви вважаєте секс неважливим.
- Секс сприймаєте як рутинну роботу, яку потрібно виконати.
- Відчуваєте дискомфорт, коли порушуєте цю тему.
- Усе є пріоритетом, окрім проведення часу разом.
- Брак спілкування.
- Багато часу між сексуальними контактами.
- Ви не відчуваєте емоційної присутності під час сексу.
- Немає жодного оргазму, ніколи.
Що можна зробити, щоб виправити сексуальну несумісність
Люди не народжуються сумісними з усіма, тому стосунки працюють і покращуються з часом. Те ж можна сказати й про секс. Факт несумісності не означає, що потрібно кидати партнера і шукати іншого, а означає лише те, що потрібно трохи попрацювати, щоб змінити ситуацію на краще.
Якщо працювати зі стосунками, то сексуальну несумісність можна усунути / Фото freepik
- Не втрачайте спілкування. Спілкування є важливим елементом будь-яких хороших стосунків, тому ви завжди повинні тримати канал зв'язку відкритим. Важливо створювати простір для розмови про все, заснований на повазі, чесності та прозорості. Ви повинні домовитися, що не будете судити, критикувати чи висміювати один одного за те, що він чи вона може сказати, запропонувати чи попросити. Ви повинні слухати з емпатією і навчитися словами усувати конфлікти.
- Нічого не припускайте. Коли справа доходить до сексу, та й до багатьох інших речей, важливо нічого не припускати. Не вважати, що інша людина знає, чого ти хочеш, що у неї такі ж смаки, як і у тебе, що її фантазії такі ж, або що їй подобаються ті ж позиції. Якщо ти чогось хочеш, треба попросити, і якщо тобі щось не подобається, треба сказати про це, навіть якщо це відбувається посеред сексуального контакту. Тільки тоді це можна виправити.
- Відкритість до експериментів. Ви ніколи не знайдете свій ритм, якщо не будете готові експериментувати та пробувати щось нове. Не зациклюйтеся на тому, що не працює або що вам не подобається, а шукайте варіанти, які підійдуть обом. Вам не обов'язково бути акробатичними або ризикованими, можуть спрацювати прості речі – наприклад, спробувати інший ритм, інший рух або варіацію звичної позиції.
- Не забувайте про побачення. Працювати потрібно не лише з фізичною, а й з емоційною близькістю та зв'язком, що допомагає зміцнити стосунки й зробити вас більш готовими працювати над подоланням несумісності. Важливо проводити час разом поза домом, займаючись тим, що вам подобається, і де ви не будете витрачати увагу на інших людей, діяльність або завдання.
- Не тисніть, починайте повільно. Це теж процес, тому не розчаровуйтеся і не впадайте у відчай, якщо ситуація не виправиться за одну ніч. Починайте потроху, долаючи невеликі перешкоди й просуваючись до того моменту, коли все стане більш здоровим, природним і плавним. Головне, щоб обоє були готові працювати над ситуацією.