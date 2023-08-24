Несовместимость означает, что вы в паре не на одной волне, не желаете одних и тех же вещей одновременно или не имеете одинаковых планов или представлений о том, чего хотите. Однако несовместимость, как сексуальную, так и любую другую, можно исправить, если оба готовы пойти на определенные компромиссы для решения, которое обоих устроит.
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Что такое сексуальная несовместимость и как ее определить
Сексуальная несовместимость, как и любой другой вид несовместимости, означает, что люди не синхронизированы из-за разных сексуальных желаний, разных ритмов жизни или разных приоритетов.
Признаки сексуальной несовместимости могут быть следующие:
- Вы в паре обычно не хотите секса одновременно.
- Вы считаете секс неважным.
- Секс воспринимаете как рутинную работу, которую нужно проделать.
- Чувствуете дискомфорт, когда поднимаете эту тему.
- Все является приоритетом, кроме времяпрепровождения вместе.
- Нехватка общения.
- Много времени между сексуальными контактами.
- Вы не испытываете эмоционального присутствия во время секса.
- Нет никакого оргазма, никогда.
Что можно сделать, чтобы исправить сексуальную несовместимость
Люди не рождаются совместимыми со всеми, поэтому отношения работают и улучшаются со временем. То же можно сказать и о сексе. Факт несовместимости не означает, что нужно бросать партнера и искать другого, а означает только то, что нужно немного поработать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Если работать с отношениями, то сексуальную несовместимость можно устранить / Фото freepik
- Не теряйте общение. Общение является важным элементом любых хороших отношений, так что вы всегда должны держать канал связи открытым. Важно создавать пространство для разговора обо всем, основанное на уважении, честности и прозрачности. Вы должны договориться, что не будете судить, критиковать или высмеивать друг друга за то, что он или она может сказать, предложить или попросить. Вы должны слушать с эмпатией и научиться словами устранять конфликты.
- Ничего не предполагайте. Когда дело доходит до секса, да и до многих других вещей, важно ничего не предполагать. Не считать, что другой человек знает, чего ты хочешь, что у него такие же вкусы, как и у тебя, что его фантазии такие же или что ему нравятся те же позиции. Если ты чего-то хочешь, нужно попросить, и если тебе что-то не нравится, надо сказать об этом, даже если это происходит посреди сексуального контакта. Только тогда это поправимо.
- Открытость к экспериментам. Вы никогда не найдете свой ритм, если не будете готовы экспериментировать и пробовать что-то новое. Не зацикливайтесь на том, что не работает или что вам не нравится, а ищите варианты, которые подойдут обоим. Вам необязательно быть акробатичными или рискованными, могут сработать простые вещи – например попробовать другой ритм, другое движение или вариацию привычной позиции.
- Не забывайте о свиданиях. Работать нужно не только с физической, но и с эмоциональной близостью и связью, что помогает укрепить отношения и сделать вас более готовыми работать над преодолением несовместимости. Важно проводить время вместе вне дома, занимаясь тем, что вам нравится, и где вы не будете тратить внимание на других людей, деятельность или задачи.
- Не давите, начинайте медленно. Это тоже процесс, поэтому не разочаровывайтесь и не отчаивайтесь, если ситуация не исправится за одну ночь. Начинайте понемногу, преодолевая небольшие препятствия и продвигаясь к тому моменту, когда все станет более здоровым, естественным и плавным. Главное, чтобы оба были готовы работать над ситуацией.