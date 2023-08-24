Несовместимость означает, что вы в паре не на одной волне, не желаете одних и тех же вещей одновременно или не имеете одинаковых планов или представлений о том, чего хотите. Однако несовместимость, как сексуальную, так и любую другую, можно исправить, если оба готовы пойти на определенные компромиссы для решения, которое обоих устроит.

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Что такое сексуальная несовместимость и как ее определить

Сексуальная несовместимость, как и любой другой вид несовместимости, означает, что люди не синхронизированы из-за разных сексуальных желаний, разных ритмов жизни или разных приоритетов.

Признаки сексуальной несовместимости могут быть следующие:

Вы в паре обычно не хотите секса одновременно.

Вы считаете секс неважным.

Секс воспринимаете как рутинную работу, которую нужно проделать.

Чувствуете дискомфорт, когда поднимаете эту тему.

Все является приоритетом, кроме времяпрепровождения вместе.

Нехватка общения.

Много времени между сексуальными контактами.

Вы не испытываете эмоционального присутствия во время секса.

Нет никакого оргазма, никогда.

Что можно сделать, чтобы исправить сексуальную несовместимость

Люди не рождаются совместимыми со всеми, поэтому отношения работают и улучшаются со временем. То же можно сказать и о сексе. Факт несовместимости не означает, что нужно бросать партнера и искать другого, а означает только то, что нужно немного поработать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.



Если работать с отношениями, то сексуальную несовместимость можно устранить / Фото freepik